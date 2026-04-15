Claves al peinar el cabello: hábitos que pueden dañarlo y recomendaciones para cuidarlo mejor cada día

La apariencia y la salud del cabello están directamente relacionadas con los cuidados diarios. Factores como la temperatura del agua, el uso de shampoos adecuados, el acondicionador y la forma de cepillarlo influyen en mantenerlo fuerte y en buen estado.

Uno de los hábitos más extendidos es desenredar el cabello cuando está mojado, especialmente después del baño. Sin embargo, en ese estado la fibra capilar es más frágil y propensa al daño. Cepillarlo así puede generar quiebres con facilidad, debido a los nudos que se forman durante el lavado. Por eso, especialistas recomiendan hacerlo cuando esté seco o apenas húmedo, utilizando herramientas adecuadas.

También influye la técnica de cepillado. Una forma incorrecta puede debilitar el cabello con el tiempo. Lo recomendable es comenzar desde medios a puntas para desarmar los nudos y, una vez que el cabello esté desenredado, cepillar desde la raíz hacia las puntas. Hacerlo directamente desde la raíz puede generar mayor tensión y favorecer el quiebre.

Mujer se despierta con el pelo enredado. Foto: Freepik.

Otro aspecto a tener en cuenta son los peinados que ejercen demasiada presión sobre la raíz. Estilos muy tirantes, como coletas, rodetes o looks tipo “clean look” que utilizan gel y spray en exceso, pueden afectar el cuero cabelludo.

Además del efecto de resequedad, este tipo de peinados puede provocar dolor, inflamación e incluso pequeñas lesiones si se usan de manera frecuente. Con el tiempo, también pueden contribuir al debilitamiento y la caída del cabello. El uso de extensiones con grapas entra en esta misma categoría.

Una mujer mira el pelo que se le cae tras cepillarse Foto: Freepik

Para revertir el maltrato, además de mejorar la forma de peinarlo, se recomienda utilizar productos que ayuden a prevenir la deshidratación y el debilitamiento capilar. Optar por fórmulas libres de sulfatos y parabenos puede evitar la resequedad o irritación.

La hidratación también es clave. El uso de mascarillas específicas y la aplicación de aceites como argán, coco u oliva en medios y puntas puede contribuir a nutrir el cabello de forma regular. En conjunto, pequeños cambios en la rutina pueden marcar una diferencia en su cuidado y apariencia.

En base a El Universal/GDA