Casi la mitad de los uruguayos con diabetes no lo sabe: las señales para consultar a tiempo

Sed constante, cansancio que no se va, visión borrosa o heridas que tardan en sanar. Son señales que el cuerpo envía y que, como una notificación más en el celular, muchas veces se dejan para después. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre y que en 2026 tiene como tema "Actuar a tiempo frente a la diabetes", la campaña internacional pone el foco en el diagnóstico precoz y la reducción del riesgo. La detección temprana, junto con el acceso oportuno a atención y tratamiento adecuados, puede contribuir a retrasar o prevenir complicaciones y mejorar la salud a largo plazo[1].

La magnitud del desafío es clara. En las Américas, 112 millones de adultos, el 13% de la población adulta, viven con diabetes, y solo el 58% de los mayores de 30 años recibe tratamiento[2]. En Centroamérica y Suramérica, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) estima que 35,4 millones de adultos, de entre 20 y 79 años, vivían con la enfermedad en 2024[3].

En Uruguay, la enfermedad representa un desafío de salud pública: el 8,4 % de la población adulta vive con diabetes, unas 201.500 personas de entre 20 y 79 años, según datos de IDF para 2024. Además, casi 5 de cada 10 personas con diabetes (48,9 %) no saben que tienen la enfermedad, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento y aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones cardíacas, renales y metabólicas.

La diabetes se caracteriza por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre. En la diabetes mellitus tipo 2, la forma más frecuente, el organismo no utiliza la insulina de manera eficaz y, con el tiempo, también puede disminuir su producción. Si no se controla adecuadamente, puede afectar los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la carga de esta enfermedad en la región ha crecido de forma significativa en las últimas tres décadas, y vincula esta tendencia, entre otros factores, con el aumento de la obesidad y de la alimentación poco saludable[4].

Control de glucemia Foto: Archivo El País

Obesidad y diabetes tipo 2: dos enfermedades que se potencian

El exceso de tejido adiposo, en particular la grasa que se acumula alrededor de los órganos abdominales (grasa visceral), favorece procesos inflamatorios y la resistencia a la insulina, lo que contribuye al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2[5]. Por eso, prevenir y tratar la obesidad puede contribuir a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y a mejorar la salud metabólica de quienes ya viven con la enfermedad.

Esta relación va más allá del azúcar en la sangre. En 2023, la Asociación Americana del Corazón definió el síndrome cardiovascular-renal-metabólico, un marco que explica cómo la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica y las enfermedades cardiovasculares se influyen entre sí y elevan el riesgo en conjunto[6].

La obesidad, al igual que la diabetes, es una enfermedad crónica en la que intervienen factores biológicos, genéticos, sociales y ambientales. Atribuirla a una falta de voluntad o de disciplina no sólo es inexacto: el estigma aleja a las personas de la consulta y retrasa el diagnóstico. Dejar atrás esas miradas es clave para avanzar hacia un abordaje integral y personalizado.

Una alimentación equilibrada y la actividad física regular siguen siendo pilares de la prevención y el tratamiento, adaptadas a las necesidades, posibilidades y contexto de cada persona y con orientación del equipo de salud.

Foto: Unsplash.

Las notificaciones del cuerpo que no debemos ignorar

La diabetes mellitus tipo 2 suele avanzar de forma gradual y puede pasar inadvertida durante años. Algunas señales de alerta son la sed excesiva, la necesidad de orinar con más frecuencia, el cansancio persistente, los cambios en la visión, el hormigueo o adormecimiento en manos y pies, las heridas que tardan en cicatrizar y las infecciones frecuentes.

Ninguno de estos síntomas confirma por sí solo la diabetes mellitus tipo 2, pero todos son motivo para consultar a un profesional de la salud. Y como la enfermedad puede no dar señales, los controles periódicos son recomendables aun sin síntomas, especialmente en personas con sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares de diabetes o enfermedad cardiovascular.

“En Uruguay, casi cinco de cada diez personas con diabetes no saben que la tienen, según estimaciones de la IDF. Eso significa que muchas personas podrían estar desarrollando complicaciones sin saberlo, pero también abre una enorme oportunidad: un análisis sencillo de glucosa en sangre puede ser el primer paso para cambiar su historia. Reconocer las alertas del cuerpo y consultar a tiempo son los primeros pasos para proteger la salud”, afirmó la doctora Tamara Rodríguez, diabetóloga especializada en obesidad.

Actuar a tiempo: un tratamiento integral y personalizado

El tratamiento de la enfermedad evolucionó desde una mirada centrada en el control de la glucosa hacia un enfoque metabólico integral, que busca impactar positivamente en el peso, la salud cardiovascular y la función renal de los pacientes, con el objetivo de mejorar el control metabólico, reducir el riesgo de complicaciones y preservar la calidad de vida. Actualmente, el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 combina cambios en el estilo de vida, seguimiento clínico y, cuando corresponde, medicamentos.

Las recomendaciones de práctica clínica 2025 de la IDF[7] destacan el papel de las nuevas terapias metabólicas, como los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2), agonistas del receptor GLP-1 y los agonistas duales de los receptores GIP/GLP-1, que amplían las opciones de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Además de ayudar al control de la glucosa, determinados medicamentos de estas clases pueden favorecer la reducción de peso o aportar beneficios cardiovasculares y renales, de acuerdo con la evidencia disponible, las características clínicas de cada persona y la indicación aprobada para cada tratamiento. Su indicación corresponde siempre al médico tratante, como parte de un abordaje interdisciplinario.

Información confiable, acompañamiento profesional y diagnóstico temprano: esa combinación permite prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes. Actuar a tiempo empieza por algo sencillo: escuchar al cuerpo y consultar al médico.

Foto: Unsplash.

[1] World Diabetes Day. Sitio oficial de la campaña internacional. https://worlddiabetesday.org/

[2] Organización Panamericana de la Salud . OPS lanza nuevos recursos para fortalecer el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes en la atención primaria. 13 de noviembre de 2025. https://www.paho.org/es/noticias/13-11-2025-ops-lanza-nuevos-recursos-para-fortalecer-diagnostico-tratamiento-control

[3] International Diabetes Federation . IDF Diabetes Atlas, 11.ª edición. Bruselas: IDF; 2025. https://diabetesatlas.org/

[4] Organización Panamericana de la Salud . La carga de la diabetes mellitus en la Región de las Américas, 2000–2019. 2021.Enlace

[5] Zatterale F, Longo M, Naderi J, et al. Chronic Adipose Tissue Inflammation Linking Obesity to Insulin Resistance and Type 2 Diabetes. Frontiers in Physiology. 2020;10:1607. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01607

[6] Ndumele CE et al. Cardiovascular-Kidney-Metabolic Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association. Circulation. 2023;148:1606–1635. Enlace

[7] International Diabetes Federation . IDF Global Clinical Practice Recommendations for Managing Type 2 Diabetes – 2025. Recomendaciones sobre prevención, tratamiento farmacológico, control del peso y protección cardiovascular y renal. https://idf.org/es/our-activities/education/idf-clinical-practice-recommendations-for-type-2-diabetes-2025/