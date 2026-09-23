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Noticias de Diabetes en El País Uruguay

Persona mayor usando un glucómetro digital para medirse el nivel de azúcar en la sangre.

Por qué sube la glucosa en ayunas en la diabetes tipo 2 y cuál es el nuevo hallazgo clave

Jugo de naranja

Diabetes tipo 2: las señales de alerta y los alimentos con azúcar oculta que pueden afectar la salud

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¿Cuántas horas dormir para reducir el riesgo de diabetes tipo 2? Estudio revela la duración ideal del sueño

Diabetes

Cómo bajar el azúcar en sangre en 5 minutos: la técnica del movimiento muscular que no depende de la insulina

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Ozempic no es para bajar de peso: qué dice el MSP sobre el uso, riesgos y prescripción médica del medicamento

Dolor de estómago

La diabetes puede afectar el sistema digestivo y dañar la salud del intestino: cómo detectarlo

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Casi la mitad de las personas con diabetes tipo 2 tendrá enfermedad renal crónica: cómo cuidar su salud

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Por qué no hay que ir al baño con el celular; los riesgos para la salud de esta costumbre

Jugo

Cómo hacer un jugo verde en casa: la bebida saludable que regula el azúcar en sangre y aporta vitaminas

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La tipo 5 es la más reciente categoría de diabetes; acá una guía sobre distintos tipos de esta enfermedad

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