Así podés usar el aceite de coco en la crema dental para combatir el mal aliento y cuidar los dientes

El aceite de coco comenzó a ganar espacio en algunas rutinas de higiene bucal debido a sus propiedades antimicrobianas y a su posible aporte para reducir las bacterias relacionadas con el mal aliento.

Su uso se ha extendido como una alternativa casera que busca complementar el cuidado cotidiano de dientes y boca. Sin embargo, su incorporación debe entenderse como un complemento de la higiene habitual y no como un sustituto de las prácticas de cuidado bucal.

Cómo incorporar el aceite de coco a la higiene bucal

El aceite de coco puede utilizarse junto con la crema dental dentro de la rutina de higiene. La idea es aprovechar sus propiedades antimicrobianas y su posible efecto sobre las bacterias presentes en la boca que pueden estar asociadas con el mal aliento.

De esta manera, el ingrediente puede formar parte de una rutina orientada a mantener una boca limpia y un aliento más fresco. Su uso se plantea como un apoyo a la higiene bucal y no como un tratamiento independiente.

Lavarse los dientes Foto: Freepik

Un complemento para cuidar la sonrisa

Las propiedades antimicrobianas del aceite de coco son uno de los principales motivos por los que se ha incorporado a algunas rutinas de cuidado de la boca. Su posible capacidad para ayudar a disminuir las bacterias vinculadas con el mal aliento explica el interés que genera.

Aun así, el aceite de coco no reemplaza la higiene bucal habitual. Su utilización debe considerarse dentro de una rutina de cuidado que permita mantener los dientes y la boca en buenas condiciones.

Por eso, quienes buscan mejorar el aliento o cuidar su sonrisa pueden incorporarlo como complemento, sin perder de vista la importancia de mantener una adecuada higiene dental.

En base a El Tiempo/GDA