Mucho más que higiene: lo que el olor de tu aliento puede estar revelando sobre tu salud interna

El mal aliento puede aparecer después de consumir determinados alimentos, pero cuando el olor persiste de manera constante suele estar relacionado con bacterias, enfermedades bucales, sequedad oral o distintos trastornos sistémicos.

Los especialistas advierten que identificar el origen de la halitosis es fundamental para aplicar un tratamiento adecuado y prevenir complicaciones de salud.

La halitosis ocasional es habitual tras consumir alimentos como ajo, cebolla o especias intensas. Sin embargo, cuando el mal olor permanece durante días o semanas, puede convertirse en una señal de problemas de salud bucal o de enfermedades que requieren atención médica.

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Bacterias y sequedad oral: las causas más frecuentes del mal aliento

1. Bacterias en la lengua

La acumulación de bacterias anaerobias en la superficie de la lengua es una de las principales causas del mal aliento. Estos microorganismos descomponen restos de alimentos y generan compuestos de azufre responsables de olores intensos y persistentes.

La textura rugosa de la lengua favorece la permanencia de estas bacterias, incluso en personas que mantienen un cepillado dental frecuente.

2. Sequedad bucal

La saliva cumple una función esencial en la limpieza de la cavidad oral, ya que ayuda a eliminar partículas de comida y bacterias. Cuando disminuye su producción, se acumulan residuos que favorecen el mal olor.

Esta afección, conocida como xerostomía, suele presentarse durante el sueño y también puede estar asociada al uso de medicamentos como ansiolíticos y anticonvulsivos, además de enfermedades como el síndrome de Sjögren.

El llamado aliento matutino ocurre debido a la reducción natural de saliva durante la noche, situación que favorece la proliferación bacteriana dentro de la boca.

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3. Enfermedad de las encías

La placa bacteriana que no se elimina correctamente puede endurecerse y transformarse en sarro, provocando inflamación en las encías. En una primera etapa aparece la gingivitis, caracterizada por sangrado y enrojecimiento.

Si no se trata a tiempo, puede evolucionar hacia una periodontitis, una infección que afecta el hueso que sostiene los dientes.

Las bacterias presentes en las bolsas periodontales profundas liberan compuestos sulfúricos volátiles que generan un olor persistente. Por eso, esta afección es considerada una de las principales causas de halitosis crónica y requiere atención odontológica especializada.

4. Enfermedades sistémicas

Algunos olores específicos del aliento pueden estar vinculados con enfermedades sistémicas. Un aliento con olor afrutado o similar al quitaesmalte puede ser señal de cetoacidosis diabética.

En casos de insuficiencia renal crónica, el aliento puede adquirir un olor parecido al amoníaco o la orina. También se registran alteraciones del olor en enfermedades hepáticas, reflujo gastroesofágico, determinados tipos de cáncer e infecciones pulmonares como la neumonía.

5. Alimentos que llegan hasta los pulmones

Algunos compuestos presentes en alimentos como ajo, cebolla y especias ingresan al torrente sanguíneo tras la digestión y posteriormente llegan a los pulmones, desde donde son expulsados mediante la respiración.

Por este motivo, el olor característico de ciertos alimentos puede mantenerse durante varias horas después de haber sido consumidos, incluso cuando ya no quedan restos en la boca.