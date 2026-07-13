Alopecia por tracción: cómo detectar a tiempo la caída del pelo causada por peinados muy ajustados

La caída del pelo no siempre está relacionada con la genética o el envejecimiento. Existe un tipo de alopecia que puede aparecer como consecuencia de un hábito muy frecuente: llevar el pelo recogido con demasiada tensión durante largos períodos. Esta afección, conocida como alopecia por tracción, puede avanzar de forma silenciosa y, si no se detecta a tiempo, provocar daños permanentes en los folículos.

Según la Clínica Mayo, este tipo de pérdida de cabello se produce cuando el folículo está sometido de manera repetida a una tensión excesiva. Los peinados muy ajustados son algunas de las causas más habituales.

La alopecia por tracción no suele comenzar con una caída abundante del cabello. En muchas ocasiones, las primeras señales son más sutiles y pueden confundirse con una simple irritación del cuero cabelludo.

Uno de los signos más frecuentes es el retroceso gradual de la línea del cabello, especialmente en la frente o las sienes. También pueden aparecer molestias, sensibilidad o pequeñas zonas donde el pelo comienza a verse menos denso. La Clínica Mayo recomienda consultar con un profesional cuando la caída del cabello aparece de forma repentina, se concentra en áreas específicas o resulta superior a la habitual.

El ruido de un secador de pelo está en el rango "seguro". Foto: Freepik.

Los especialistas recuerdan que perder entre 50 y 100 cabellos por día forma parte del ciclo normal de crecimiento capilar. Por eso, una caída moderada no necesariamente indica un problema de salud. La alopecia puede tener múltiples causas, entre ellas:



Predisposición genética.

Cambios hormonales.

Algunas enfermedades.

Determinados medicamentos.

Radioterapia.

Episodios de estrés intenso.

Tratamientos químicos para el cabello.

En el caso de la alopecia por tracción, el origen es diferente: el daño se produce por la tensión mecánica constante que soporta el folículo.

Uno de los principales riesgos de esta afección es que, si la tracción se mantiene durante meses o años, el daño puede dejar cicatrices en el cuero cabelludo. Cuando esto ocurre, advierte la Clínica Mayo, la pérdida del cabello puede volverse permanente. Por eso, identificar las primeras señales e intervenir de forma temprana resulta fundamental.

La principal medida para prevenirlo consiste en reducir la tensión a la que se somete el cabello de manera habitual. Entre las recomendaciones de los especialistas se encuentran:



Evitar peinados demasiado ajustados durante períodos prolongados.

Alternar el tipo de peinado para no ejercer siempre presión sobre la misma zona.

Cepillar el cabello con suavidad.

Utilizar peines de dientes anchos cuando sea necesario.

Limitar el uso de tratamientos agresivos, como permanentes, aceites calientes o herramientas térmicas.

Además, si la caída del cabello genera preocupación o aparece de forma inesperada, es aconsejable consultar con un profesional para identificar la causa e iniciar el tratamiento adecuado. En muchos casos, la alopecia por tracción puede revertirse si se elimina a tiempo el hábito que la provoca.

Con base en El Tiempo/GDA