Los síntomas cotidianos que pueden indicar el desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad respiratoria progresiva que dificulta el paso del aire por los pulmones. Aunque no tiene cura, el diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten controlar sus síntomas, retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Solo en 2021 fue responsable de aproximadamente 3,5 millones de fallecimientos, lo que representa el 5 % de todas las muertes registradas ese año.

Jonathan Camilo Ramírez Cruz, médico especialista en Farmacología Clínica, explica que se trata de una enfermedad progresiva provocada principalmente por la exposición prolongada a sustancias que lesionan los pulmones.

El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo. La OMS estima que es responsable de más del 70 % de los casos en los países de ingresos altos. En los países de ingresos bajos y medios también influyen otros factores, como la exposición prolongada al humo generado por la combustión de leña o carbón en espacios cerrados. Los especialistas también destacan otros factores de riesgo:



Fumar o haber fumado.

Exposición al humo de segunda mano.

Contaminación del aire en interiores.

Trabajar durante años en ambientes con polvo o sustancias químicas sin protección adecuada.

Dejar de fumar Foto: Freepik

La enfermedad suele desarrollarse lentamente, por lo que muchas personas consultan cuando el daño pulmonar ya es importante. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:



Falta de aire al realizar actividades cotidianas.

al realizar actividades cotidianas. Tos persistente durante varios meses.

Producción frecuente de flema.

Silbidos al respirar.

Sensación de cansancio constante.

Infecciones respiratorias repetidas.

Los especialistas recomiendan consultar al médico si estas molestias aparecen de forma persistente, especialmente en personas fumadoras o exfumadoras.

Aunque no todos los casos pueden evitarse, reducir la exposición a los factores de riesgo disminuye significativamente las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Las principales recomendaciones incluyen:



No fumar.

Evitar el humo del tabaco de otras personas.

Reducir la exposición al humo de leña o carbón en espacios cerrados.

Utilizar protección respiratoria en ambientes laborales con polvo o sustancias contaminantes.

Mantener al día las vacunas recomendadas, especialmente en personas ya diagnosticadas.

Los especialistas recuerdan que la EPOC no afecta únicamente a los pulmones. También puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, ansiedad y depresión, además de limitar progresivamente la capacidad para realizar actividades cotidianas. Por ese motivo, el tratamiento suele requerir un abordaje integral que incluya seguimiento médico, rehabilitación respiratoria, actividad física adaptada y medicación inhalada cuando está indicada.

El diagnóstico suele realizarse mediante una prueba llamada espirometría, que permite medir la capacidad pulmonar y detectar la obstrucción del flujo de aire. En los últimos años también han comenzado a utilizarse biomarcadores que ayudan a caracterizar mejor la enfermedad y a seleccionar tratamientos más personalizados en determinados pacientes.

Los especialistas coinciden en que reconocer los síntomas de forma temprana, abandonar el tabaco y consultar oportunamente puede marcar una diferencia importante en la evolución de una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad respiratoria en el mundo.

Con base en El Tiempo/GDA