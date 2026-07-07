¿Bostezás mucho durante el día? No siempre es falta de sueño: qué puede indicar este síntoma

Bostezar varias veces durante el día suele asociarse con haber dormido poco, pero no siempre esa es la causa. Según un análisis del portal de salud Tua Saúde, basado en evidencia científica, los bostezos frecuentes también pueden ser una señal de que el descanso no fue reparador, incluso si se durmieron las horas recomendadas.

Una investigación publicada en 2022 relacionó este síntoma con alteraciones respiratorias durante el sueño, que pueden afectar la calidad del descanso y provocar fatiga, somnolencia y dificultades para concentrarse durante el día.

Los especialistas recuerdan que no solo importa la cantidad de horas de sueño, sino también su calidad. Incluso durmiendo entre siete y nueve horas, las interrupciones durante la noche pueden impedir una recuperación adecuada y hacer que la persona se despierte cansada.

Señales de un sueño poco reparador

El cansancio por un descanso de mala calidad puede manifestarse de distintas maneras desde las primeras horas del día. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

- Cansancio al despertar.

- Necesidad de bostezar repetidamente, especialmente durante actividades sedentarias.

- Dificultad para mantener la atención.

- Dolor de cabeza por la mañana.

- Boca seca.

- Irritabilidad.

- Disminución del rendimiento en el trabajo o los estudios.

Hombre cansado bosteza. Foto: Pexels.

Qué puede afectar la calidad del sueño

Los expertos señalan que un sueño poco reparador puede deberse a diferentes factores y no únicamente a dormir pocas horas.

Entre las causas más frecuentes mencionan el estrés, la ansiedad, los horarios irregulares, el uso de pantallas antes de acostarse y el consumo de alcohol o cafeína durante la noche. Algunos medicamentos también pueden alterar la arquitectura del sueño.

Además, existen trastornos como la apnea obstructiva del sueño, una condición que provoca pausas repetidas en la respiración mientras se duerme y dificulta un descanso adecuado.

Otra investigación, publicada en 2021, concluyó que la somnolencia diurna excesiva no depende únicamente de la cantidad de horas de sueño, sino también de su calidad y de la presencia de trastornos del sueño.

Cuándo consultar al médico

Los especialistas recomiendan consultar con un profesional si los bostezos frecuentes persisten durante varias semanas y afectan las actividades cotidianas.

También aconsejan buscar atención médica si durante el sueño se producen pausas respiratorias, la persona se despierta con sensación de ahogo o el descanso no resulta reparador.

Niño bostezando. Foto: Freepik.

Para favorecer un mejor descanso, los expertos recomiendan mantener horarios regulares para dormir, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y evitar el consumo de alcohol, cafeína y comidas abundantes durante la noche. Estos hábitos pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño y reducir la somnolencia durante el día.

En base a El Tiempo/GDA