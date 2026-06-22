Técnicamente el cerebro duerme pero el cuerpo no descansa: el impacto oculto de las pesadillas

Sol Valls-La Nación (GDA)

Corrés pero las piernas no avanzan. Hay alguien atrás. O algo. No llegás a verlo, pero la presencia ocupa el sueño entero. Tratás de gritar y la voz no sale de la garganta. Intentás moverte más rápido y el cuerpo cede hacia adelante. El miedo no es dramático: es físico e incapacitante.

Después viene el despertar abrupto y la respiración entrecortada en una habitación oscura que tarda un segundo en volverse familiar. Hay noches en las que me despierto con el corazón acelerado, una escena vívida pegada a la conciencia y la sensación de no haber descansado nada, aunque en teoría dormí de siete a ocho horas. Esto me llevó a preguntarme: ¿descansamos de verdad cuando tenemos pesadillas? La respuesta es compleja.

¿Qué pasa en el cerebro cuando tenemos pesadillas?

Young scared girl hiding under blanket; Shutterstock ID 74395282; PO: The Huffington Post; Job: The Huffington Post; Client: The Huffington Post; Other: The Huffington Post Oliver Sved/Shutterstock / Oliver Sved

Hombre se despierta tras una pesadilla Foto: Freepik

Las pesadillas son sueños vívidos, emocionalmente intensos y de contenido negativo —amenazas a la supervivencia, a la integridad física, a la autoestima— que despiertan a quien los experimenta. Ocurren principalmente durante la fase REM del sueño, la etapa caracterizada por el movimiento rápido de los ojos y por la actividad cerebral más intensa del ciclo nocturno. Es allí donde el cerebro procesa emociones, consolida recuerdos y, según la evidencia más reciente, trabaja en la regulación emocional del estado afectivo.

Conviene distinguirlas de los terrores nocturnos: mientras las pesadillas ocurren durante el sueño REM y la persona puede recordar el contenido al despertar, los terrores nocturnos son un tipo de parasomnia que ocurre en las fases de sueño profundo no REM. Quien los sufre puede gritar o moverse, pero típicamente no se despierta del todo ni recuerda el episodio al día siguiente.

Lo que los sensores miden vs lo que el cuerpo siente

Una de las preguntas que intriga a los investigadores es si las pesadillas alteran la arquitectura del sueño de manera objetiva o si su impacto se limita a la percepción subjetiva de quien las padece.

Un estudio publicado en Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation comparó a través de polisomnografía ambulatoria durante tres noches consecutivas a 17 personas con pesadillas frecuentes y 17 participantes de control. Las personas con pesadillas reportaron peor calidad del sueño, más problemas al despertar y mayor insomnio.

Sin embargo, los registros polisomnográficos no revelaron diferencias significativas en la arquitectura del sueño, en la duración de los ciclos REM ni en la densidad de movimientos oculares —ni siquiera en las noches en que efectivamente se registraron pesadillas.

Dicho de otra manera: técnicamente, el cerebro dormía, pero la persona no percibía el descanso como si hubiera dormido.

Los autores concluyeron que las pesadillas generan un deterioro significativo que es independiente de una arquitectura del sueño alterada, y que esta especificidad requiere atención y tratamiento diferenciados.

Otra línea de investigación señala que personas con pesadillas recurrentes presentan menor eficiencia del sueño, más despertares nocturnos, menor proporción de sueño de ondas lentas —el más restaurador— y mayor duración del sueño REM.

La tensión entre estos hallazgos sugiere que la relación entre las pesadillas y el descanso depende de factores individuales, de la frecuencia e intensidad de los episodios y de si existe o no un trastorno del sueño subyacente.

El sueño REM: laboratorio emocional de la noche

Entender el impacto de las pesadillas en el descanso requiere entender qué hace el sueño REM. El sueño REM fragmentado interrumpe la resolución nocturna del distrés emocional, un proceso crucial para la regulación emocional. Cuando una pesadilla interrumpe ese ciclo —cuando el cerebro se despierta justo en el momento en que debería estar procesando una emoción difícil—, ese trabajo queda sin terminar.

La evidencia emergente apunta a que ciertas alteraciones específicas del sueño REM —como la fragmentación del sueño, el contenido onírico perturbador y los movimientos oculares de alta densidad— socavan el procesamiento emocional. La fragmentación del sueño REM, indicada por interrupciones y cambios de fase, altera los procesos restauradores de esta etapa.

En términos más simples: el sueño no solo descansa el cuerpo, también procesa lo que sentimos. Y cuando ese proceso se interrumpe repetidamente —noche tras noche, sueño tras sueño—, el costo no es solo el cansancio del día siguiente, sino que también se erosiona la capacidad de regular las emociones.

Michael Schredl, investigador del Instituto Central de Salud Mental de la Universidad de Heidelberg, señala que la frecuencia de las pesadillas se ve afectada más por el estrés actual que por rasgos de personalidad estables como el neuroticismo. En ese sentido, las pesadillas podrían entenderse como un termómetro: una señal de que algo en la vida de vigilia está generando una carga que el cerebro no termina de procesar durante el sueño.

Aunque la ciencia del sueño avanza, las pesadillas siguen siendo un territorio con más preguntas que respuestas definitivas. No está claro por qué algunas personas tienen pesadillas recurrentes sin ningún trastorno subyacente aparente; la distinción entre una pesadilla ocasional y un patrón que requiere atención clínica no siempre es nítida y la relación entre la calidad del sueño objetiva y subjetiva en presencia de sueños perturbadores sigue siendo un área abierta de investigación.

Lo que sí es claro es que minimizar las noches malas por el hecho de que técnicamente se durmió las horas necesarias puede ser un error. El sueño no es solo tiempo en la cama, sino un proceso activo, emocionalmente exigente, que el cerebro no siempre puede completar cuando algo lo interrumpe.