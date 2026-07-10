Qué come Cristiano Ronaldo a sus 41 años y las claves de su dieta de seis comidas para tener energía

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue compitiendo en la élite del fútbol mundial y mantiene una condición física que despierta admiración. Además de su entrenamiento, el delantero portugués atribuye buena parte de su rendimiento a una alimentación cuidadosamente planificada, diseñada para cubrir las exigencias de la alta competencia.

Según declaraciones recogidas por el portal deportivo Goal, el futbolista considera que la nutrición es un complemento indispensable del trabajo físico. "Un buen entrenamiento debe ir acompañado de una buena dieta", afirmó.

Ronaldo explicó que su dieta prioriza alimentos naturales y un equilibrio entre proteínas, carbohidratos complejos, frutas y verduras. "Como una dieta alta en proteínas, con muchos carbohidratos integrales, frutas y verduras, y evito los alimentos azucarados", señaló. Además, procura consumir ingredientes frescos y recién preparados, evitando en lo posible los alimentos congelados.

Uno de los aspectos más conocidos de su rutina es que distribuye su alimentación en seis comidas pequeñas a lo largo del día. Esta estrategia fue diseñada junto al nutricionista que lo acompaña desde su etapa en el Real Madrid y busca mantener estables los niveles de energía durante los entrenamientos y los partidos.

Cristiano Ronaldo intenta pasar ante la marca de Rodri y Pedro Porro en el partido entre Portugal y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

"Si entrenás con regularidad, es importante mantener los niveles de energía altos para alimentar tu cuerpo y tener mejor rendimiento. A veces como hasta seis comidas más pequeñas al día para asegurarme de tener suficiente energía para rendir al máximo en cada sesión", explicó.

El futbolista tiene una marcada preferencia por el pescado, especialmente variedades como la lubina, la dorada y el pez espada. Entre sus platos favoritos se encuentra el tradicional bacalhau à brás, una receta portuguesa preparada con bacalao, cebolla, papas cortadas finamente y huevo revuelto.

También incorpora de forma habitual frutas, carnes magras y ensaladas. Cuando come fuera de casa, suele optar por carne vacuna acompañada de vegetales. Su desayuno suele incluir queso, jamón, yogur bajo en grasa, abundante fruta y tostadas con palta, una combinación que aporta proteínas, grasas saludables y carbohidratos.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. Foto: AFP.

Además de la alimentación, Ronaldo considera que mantenerse bien hidratado es otro de los pilares de su preparación física. "Tomar agua es muy importante", aseguró. Como parte de sus hábitos, también evita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.

Los especialistas recuerdan que el plan alimentario de Cristiano Ronaldo responde a las necesidades específicas de un deportista profesional y está supervisado por expertos en nutrición. Sin embargo, algunos de sus principios —como priorizar alimentos frescos, mantener una alimentación equilibrada, hidratarse adecuadamente y limitar el consumo de bebidas azucaradas— coinciden con las recomendaciones generales para una alimentación saludable.

Con base en El Tiempo/GDA