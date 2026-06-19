Actividades gratuitas por el Día del Yoga: talleres con entrada libre para conectar con el presente

Con motivo del Día Internacional del Yoga, que se celebra cada 21 de junio, Montevideo será sede de una nueva edición de un evento que reunirá prácticas, meditaciones, talleres, música y conferencias abiertas a todo público. La propuesta, organizada por la Agrupación Nacional de Instituciones de Yoga (AgNIY) junto con la Embajada de India para Argentina y Uruguay, tendrá lugar el 20 y 21 de junio en el Hotel Radisson de Montevideo, con entrada libre y gratuita.

Este año, la celebración girará en torno al lema “Yoga para un envejecimiento saludable”, poniendo el foco en cómo esta disciplina puede acompañar el bienestar a lo largo de toda la vida. Y es que, aunque suele asociarse con ejercicios de flexibilidad o equilibrio, el yoga es una práctica mucho más amplia. Combina movimiento, respiración consciente, atención plena y momentos de introspección que buscan generar armonía entre cuerpo y mente.

Investigaciones han encontrado que la práctica regular puede ayudar a reducir los niveles de estrés, mejorar la calidad del sueño, disminuir síntomas de ansiedad y favorecer una mayor regulación emocional. A nivel físico, también contribuye a mejorar la movilidad, la fuerza muscular, la postura y el equilibrio.

Uno de sus aspectos más valorados es que no exige un rendimiento determinado ni una condición física específica. Cada persona puede adaptarlo a sus posibilidades y necesidades.

El yoga como antídoto frente al ritmo acelerado

En una época marcada por la hiperconexión, las pantallas y las agendas sobrecargadas, el yoga ofrece algo que muchas personas buscan desesperadamente: una pausa. La práctica invita a dirigir la atención hacia el momento presente, observando la respiración, las sensaciones corporales y los pensamientos sin necesidad de reaccionar inmediatamente a ellos. Esa capacidad de detenerse, aunque sea por unos minutos, puede tener un efecto profundo sobre el bienestar psicológico.

Por eso, para muchas personas, el yoga no es solamente una actividad física, sino una filosofía de vida basada en la atención, la conciencia y la conexión con uno mismo y con los demás.

Clase de yoga. Foto: Freepik.

Una idea frecuente es que para practicar esta disciplina hay que asistir a clases varias veces por semana o dominar posturas complejas. Sin embargo, el verdadero espíritu del yoga puede empezar a cultivarse con pequeños hábitos cotidianos. Algunas formas sencillas de hacerlo son:



Dedicar unos minutos al día a respirar conscientemente. Realizar pausas breves durante la jornada para observar cómo se siente el cuerpo. Comer con atención, evitando distracciones constantes. Caminar prestando atención al entorno en lugar de hacerlo automáticamente. Reservar momentos de silencio sin celular ni estímulos externos. Practicar la gratitud por las pequeñas experiencias cotidianas.

Niños meditan junto a su mamá. Foto: Freepik.

Dos días de actividades abiertas al público

La celebración del XII Día Internacional del Yoga contará con una programación diversa que incluirá prácticas de distintos estilos de yoga, meditaciones guiadas, talleres, espacios musicales, testimonios y conferencias sobre salud, educación e inclusión.

Entre las actividades previstas habrá sesiones de yoga para niños, yoga en silla, yoga de la risa, kundalini yoga, acroyoga, ejercicios de respiración consciente (pranayama), meditaciones con cuencos tibetanos y charlas sobre temas como el vínculo entre respiración y salud, el yoga en la educación, la salud integrativa, el manejo de las emociones y la inclusión. También participarán autoridades nacionales y representantes de la India, incluyendo al embajador Ajaneesh Kumar. El programa completo está disponible en diadelyoga.uy/programa/.

El Día Internacional del Yoga fue proclamado por las Naciones Unidas y cuenta con el respaldo de 175 países. Desde 2015 se celebra de forma ininterrumpida en Uruguay, convocando a instituciones, docentes, practicantes y personas interesadas en conocer esta disciplina. Es una oportunidad para incorporar algunas de sus enseñanzas más simples: respirar, escuchar al cuerpo y volver, aunque sea por un instante, al presente.