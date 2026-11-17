No es solo una cuestión de preferencias personales. Un mismo refresco puede tener un sabor distinto según se tome de una botella de vidrio, una lata de aluminio o un envase de plástico. Si bien las marcas utilizan la misma fórmula en sus distintas presentaciones, el material del recipiente puede incidir en las características de la bebida y en la experiencia de quien la consume.

La diferencia se explica, en parte, por la capacidad de cada material para conservar el dióxido de carbono —responsable de la efervescencia— y por la manera en que interactúa con los componentes del refresco y con nuestros sentidos.

De acuerdo con Gabriela Blanco Santana, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de San Luis Potosí, el vidrio es un material que no reacciona químicamente con el líquido ni modifica sus componentes. Tampoco absorbe ni libera sustancias que puedan alterar la composición de la bebida.

Otra de sus ventajas es que constituye una barrera eficaz contra los gases. Esto permite conservar el dióxido de carbono dentro del envase y mantener durante más tiempo la efervescencia y las características originales del refresco. Por estas razones, el vidrio se considera una de las mejores opciones para preservar el sabor de las bebidas carbonatadas.

Las latas de aluminio también cuentan con un sistema de protección para evitar que la bebida entre en contacto directo con el metal. En su interior tienen un recubrimiento de polímero, una especie de resina plástica que actúa como barrera.

Sin embargo, según explica Blanco Santana, ese revestimiento podría absorber pequeñas cantidades de algunos compuestos responsables del sabor de la bebida. A esto se suma un factor relacionado con la experiencia de consumo: cuando se bebe directamente de la lata, los labios y la nariz entran en contacto con el metal. Esa interacción puede modificar la percepción sensorial del refresco, ya que el gusto y el olfato trabajan conjuntamente en la identificación de los sabores.

Conjunto de botellas de plástico transparente. Foto: Canva.

Las botellas de plástico PET presentan otras particularidades. A diferencia del vidrio, este material tiene cierta porosidad y permeabilidad al dióxido de carbono, por lo que el gas puede escapar gradualmente. Como consecuencia, el refresco pierde parte de su efervescencia con el paso del tiempo.

Además, la especialista señala que el plástico puede liberar pequeñas trazas de acetaldehído, un compuesto químico que podría modificar sutilmente el sabor original de la bebida.

Así, aunque el contenido sea el mismo, el recipiente no es un elemento neutral. Sus propiedades pueden influir tanto en la conservación de las burbujas como en las características que percibimos al tomar un refresco.

Con base en El Universal/GDA