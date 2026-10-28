Pumpkin Spice: cómo preparar una bebida cremosa de calabaza para Halloween
Con calabaza, banana, leche de almendras y especias, esta receta es una alternativa original para sumar a la mesa de Halloween. Se puede preparar fría o caliente y lleva pocos ingredientes.
Halloween es una oportunidad para probar preparaciones diferentes y sumar sabores a la celebración.
Una opción es el Pumpkin Spice casero, una bebida cremosa que combina puré de calabaza, banana, leche de almendras y especias aromáticas como canela, jengibre, nuez moscada y clavo de olor.
La receta es sencilla y se puede adaptar al gusto de cada uno: se sirve fría, con hielo, o caliente, y admite un toque extra de canela o nuez moscada al momento de llevarla a la mesa.
Ingredientes:
1 taza de leche de almendras sin azúcar
3 a 4 cucharadas de puré de calabaza, casero o en conserva
1 banana madura
½ cucharadita de mezcla de especias para Pumpkin Spice: canela, jengibre, nuez moscada y clavo de olor
Hielo a gusto, opcional
Endulzante a gusto, opcional
Cómo preparar el Pumpkin Spice casero:
Colocar en una licuadora la leche de almendras, el puré de calabaza, la banana y la mezcla de especias. Si se desea una versión fría, agregar hielo.
Licuar durante unos segundos, hasta obtener una preparación cremosa y sin grumos.
Probar y añadir endulzante si se considera necesario.
Servir en un vaso y terminar con una pizca de canela o nuez moscada.
Para lograr una textura más espesa, se puede utilizar la banana congelada. Si el puré de calabaza es casero, conviene dejarlo enfriar antes de incorporarlo a la mezcla.
La bebida puede servirse fría o caliente, según la preferencia. Con su color anaranjado y el aroma de las especias, es una alternativa diferente para acompañar una merienda o sorprender a los invitados en Halloween.
En base a El Universal/GDA
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