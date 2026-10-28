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El País Bienestar Nutrición

Pumpkin Spice: cómo preparar una bebida cremosa de calabaza para Halloween

Con calabaza, banana, leche de almendras y especias, esta receta es una alternativa original para sumar a la mesa de Halloween. Se puede preparar fría o caliente y lleva pocos ingredientes.

El País
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28/10/2026, 12:00
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Pumpkin Spice. Foto: Pixabay
Pumpkin Spice. Foto: Pixabay

Halloween es una oportunidad para probar preparaciones diferentes y sumar sabores a la celebración.

Una opción es el Pumpkin Spice casero, una bebida cremosa que combina puré de calabaza, banana, leche de almendras y especias aromáticas como canela, jengibre, nuez moscada y clavo de olor.

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La receta es sencilla y se puede adaptar al gusto de cada uno: se sirve fría, con hielo, o caliente, y admite un toque extra de canela o nuez moscada al momento de llevarla a la mesa.

Ingredientes:
1 taza de leche de almendras sin azúcar
3 a 4 cucharadas de puré de calabaza, casero o en conserva
1 banana madura
½ cucharadita de mezcla de especias para Pumpkin Spice: canela, jengibre, nuez moscada y clavo de olor
Hielo a gusto, opcional
Endulzante a gusto, opcional

calabaza halloween

Cómo preparar el Pumpkin Spice casero:
Colocar en una licuadora la leche de almendras, el puré de calabaza, la banana y la mezcla de especias. Si se desea una versión fría, agregar hielo.

Licuar durante unos segundos, hasta obtener una preparación cremosa y sin grumos.

Probar y añadir endulzante si se considera necesario.

Servir en un vaso y terminar con una pizca de canela o nuez moscada.

Para lograr una textura más espesa, se puede utilizar la banana congelada. Si el puré de calabaza es casero, conviene dejarlo enfriar antes de incorporarlo a la mezcla.

La bebida puede servirse fría o caliente, según la preferencia. Con su color anaranjado y el aroma de las especias, es una alternativa diferente para acompañar una merienda o sorprender a los invitados en Halloween.

En base a El Universal/GDA

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