Sándwich de huevo y palta: la receta fácil y versátil que sirve para cualquier comida del día

Cuando falta inspiración para cocinar o el tiempo apremia, las preparaciones simples suelen convertirse en las mejores aliadas. En ese contexto, una receta de sándwich de huevo y palta ganó popularidad por su facilidad de elaboración, su versatilidad y la posibilidad de adaptarla a distintos gustos.

La propuesta, difundida por un canal especializado en recetas caseras, se inspira en los clásicos sándwiches que suelen encontrarse en los tradicionales locales gastronómicos de Nueva York. Con ingredientes básicos y pocos pasos, permite resolver una comida en cualquier momento del día.

Una preparación sencilla y rápida

El primer paso consiste en cocinar los huevos. Para ello, se colocan en una olla con agua fría y se hierven durante 13 minutos. Una vez cocidos, se recomienda pasarlos inmediatamente a un recipiente con agua y hielo para detener la cocción y facilitar el pelado.

Mientras los huevos se enfrían, se pica cebolla morada bien fina y se reserva en un bol. Luego se pelan los huevos, se trocean y se agregan al mismo recipiente.

A continuación, se incorpora media palta cortada en cubos, una cucharada de mayonesa y sal a gusto. Todos los ingredientes se mezclan hasta lograr una preparación uniforme. El toque final lo aporta la pimienta negra recién molida.

Sandwich de huevo y palta Imagen creada por Chat GPT

Cómo armar el sándwich

Con el relleno listo, solo queda distribuirlo generosamente sobre una rebanada de pan de molde y cubrirlo con otra para cerrar el sándwich.

Como presentación, se sugiere envolverlo en papel para alimentos y cortarlo por la mitad, una forma característica de servir este tipo de preparaciones en muchos locales especializados en sándwiches.

Uno de los puntos fuertes de esta receta es su flexibilidad. Puede consumirse como desayuno, almuerzo liviano o cena rápida, y admite modificaciones según los ingredientes disponibles en casa o las preferencias de cada persona.

Mujer con una palta. Foto: Freepik.

Gracias a la combinación de huevo, palta y cebolla morada, el resultado es una opción práctica que permite resolver una comida sin recurrir a elaboraciones complejas ni a una larga lista de ingredientes.

En base a El Tiempo/GDA