Pocas frutas logran combinar un sabor tan fresco y ligeramente ácido como los arándanos. Aunque muchas veces se los asocia únicamente con jugos para el desayuno, estas pequeñas bayas tienen un aprovechamiento muy versátil en la cocina cotidiana.

Antes de incorporarlos de forma habitual en las comidas, resulta fundamental conocer su perfil nutricional y los efectos concretos que su consumo puede generar en el organismo.

Qué nutrientes aportan los arándanos

A pesar de su tamaño reducido, son una fuente concentrada de micronutrientes. De acuerdo con datos del sitio especializado Verywell Health, una taza de arándanos aporta apenas 46 calorías, 12,2 gramos de carbohidratos y 4 gramos de fibra dietética.

Además de tratarse de un alimento ligero, esa misma porción cubre cerca del 24 % del requerimiento diario de vitamina C y el 18 % de manganeso, sumando también pequeñas dosis de vitaminas E y K1.

No obstante, su principal diferencial radica en su contenido de antioxidantes naturales, entre los que sobresalen los flavonoides y los polifenoles. Ambos compuestos cumplen un rol clave al proteger las células frente al desgaste diario, además de aportar propiedades antiinflamatorias.

Cuál es la mejor manera de consumirlos

Si bien pueden disfrutarse solos, deshidratados o incluso en formato de suplementos, los especialistas coinciden en que la clave para aprovechar realmente sus nutrientes es comprarlos frescos.

Arándanos. Foto: Pixabay

En ese sentido, advierten que muchas versiones comerciales de jugos o arándanos secos contienen grandes cantidades de azúcares añadidos para contrarrestar su acidez natural, lo que termina elevando la ingesta calórica y los niveles de glucosa.

Para sumarlos a la mesa diaria de forma saludable y sin recurrir a ultraprocesados, existen opciones sencillas que mantienen intactas sus propiedades:

Panqueques de arándanos

Ingredientes:



1 taza de harina de trigo

1 huevo

3/4 taza de leche

1 dátil

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de arándanos

Preparación:



Colocar en la licuadora la harina, el dátil y el polvo de hornear, y procesar. Agregar el huevo, la leche y la vainilla hasta lograr una mezcla homogénea. Incorporar los arándanos de manera suave para no romperlos. En una sartén previamente engrasada, verter una cucharada de la preparación. Cocinar a fuego medio y dar vuelta cuando aparezcan burbujitas en la superficie. Servir con miel y algunos arándanos frescos por encima.

Foto: Needpix.

Licuado cremoso de arándanos

Ingredientes:



1 taza de arándanos frescos

1 banana

1 taza de leche

1/2 taza de yogur natural

1 cucharadita de miel

Preparación:



Colocar todos los ingredientes juntos en la licuadora. Procesar durante 30 a 40 segundos hasta obtener una textura suave. Si se prefiere menos espeso, añadir un chorrito extra de leche y volver a mezclar. Terminar con algunos arándanos enteros por encima y servir de inmediato.

Contar con arándanos frescos en casa permite aprovechar tanto su sabor característico como su perfil nutricional en preparaciones rápidas para cualquier momento del día.

En base a El Universal/GDA