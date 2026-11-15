Uva roja y arándanos: qué compuestos contienen y cómo se relacionan con la salud cardiovascular

La uva roja y los arándanos contienen compuestos que pueden favorecer la salud cardiovascular. Una investigación de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) encontró que su consumo habitual se relaciona con la regulación de la presión arterial y con mejoras en algunos indicadores asociados al colesterol y la inflamación.

El trabajo, publicado en la revista científica Nutrients, destaca la presencia de resveratrol y antocianinas entre las sustancias que pueden contribuir al cuidado del corazón, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular.

¿Por qué la uva roja y los arándanos pueden beneficiar al corazón?

En el caso de la uva, los investigadores prestaron especial atención a las nuevas variedades de pulpa roja, como la Boombite murciana. Estas contienen resveratrol tanto en la piel como en el interior del fruto, en proporciones considerablemente superiores a las de las uvas tradicionales de pulpa clara.

Por otro lado, el consumo regular de arándanos se relaciona con mejoras en la función endotelial y la rigidez arterial. Ambos indicadores son importantes para la salud de los vasos sanguíneos y el adecuado flujo de la sangre.

Parte de las propiedades de estas frutas se atribuye a las antocianinas, pigmentos naturales responsables de sus tonalidades rojas, azules y moradas. Estos compuestos polifenólicos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a proteger las células frente al daño oxidativo.

La investigación está dirigida por el doctor José Abellán-Alemán, junto con los hospitales británicos West Hertfordshire Teaching Hospitals NHS Trust y la firma Nutritional Insight.

Arándanos. Foto: Pixabay

Otras cuatro frutas que pueden beneficiar la salud cardiovascular

Además de la uva roja y los arándanos, el profesor Abellán-Alemán destaca otros cuatro grupos de frutas que pueden formar parte de una alimentación cardiosaludable:

Granada: se destaca por su contenido de polifenoles, compuestos con propiedades antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y proteger las células frente al daño oxidativo.

Frutas cítricas: la naranja, el limón, el pomelo y la lima contienen flavonoides, sustancias que ayudan a regular la presión arterial. También aportan potasio, un mineral que contribuye a equilibrar los niveles de sodio en el organismo.

Manzana: contiene fibra soluble, especialmente pectina, que ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino. Además, aporta flavonoides relacionados con beneficios para el sistema circulatorio.

Cerezas: pueden contribuir a disminuir la presión arterial y mejorar la función de los vasos sanguíneos, lo que favorece la circulación.

En base a El Tiempo/GDA