Qué alimentos conviene evitar en la cena para dormir mejor y cuidar la salud digestiva

La cena cumple un papel fundamental en la alimentación diaria. Además de aportar energía y nutrientes antes del ayuno nocturno, puede influir directamente en la calidad del sueño y en el funcionamiento del sistema digestivo.

Si bien no existen alimentos completamente prohibidos para todas las personas, los especialistas coinciden en que algunas elecciones pueden dificultar el descanso o generar molestias gastrointestinales cuando se consumen cerca de la hora de acostarse. Por eso, prestar atención a lo que se come durante la noche puede contribuir al bienestar general y favorecer un sueño más reparador.

Por qué es importante cenar

La última comida del día ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y evita acostarse con hambre, una situación que también puede interferir con el descanso nocturno.

Los expertos en nutrición señalan que la cena debe integrarse a una alimentación equilibrada y adaptarse a las necesidades de cada persona. Entre las alternativas recomendadas se encuentran las frutas acompañadas de otros alimentos, como yogur o cereales integrales, así como opciones que aporten proteínas, grasas saludables y fibra.

Estos nutrientes participan en distintos procesos de recuperación que el organismo realiza durante el descanso. En cambio, las comidas demasiado abundantes o difíciles de digerir pueden generar malestar y afectar la calidad del sueño.

No descansar bien afecta a la salud

Los alimentos que conviene evitar antes de acostarse

Uno de los grupos más mencionados por los especialistas es el de las bebidas con cafeína. El café, las bebidas energizantes y algunos refrescos pueden dificultar la conciliación del sueño debido a su efecto estimulante, especialmente en personas sensibles a esta sustancia.

El alcohol también figura entre los productos que conviene limitar durante la noche. Aunque algunas personas sienten somnolencia después de consumirlo, los expertos advierten que puede alterar los ciclos normales del sueño y favorecer despertares nocturnos.

Otro grupo de alimentos poco recomendables para la cena son las comidas con alto contenido de grasa. Hamburguesas, embutidos, frituras y preparaciones muy pesadas suelen requerir un mayor esfuerzo digestivo y pueden provocar sensación de pesadez, reflujo o incomodidad al acostarse.

En las personas con gastritis o sensibilidad digestiva, además, se aconseja moderar el consumo de picantes, productos ultraprocesados, frituras, bebidas alcohólicas y alimentos con cafeína, ya que pueden irritar la mucosa gástrica y aumentar las molestias.

También algunos alimentos ácidos, como los cítricos, el chocolate, ciertos quesos curados y las harinas refinadas, pueden resultar problemáticos para quienes padecen trastornos digestivos.

La recomendación general es optar por cenas livianas y de fácil digestión, consumidas con suficiente anticipación antes de ir a dormir.

Omelette Imagen creada por Chat GPT

Cinco ideas para una cena saludable

Quienes buscan alternativas equilibradas pueden considerar opciones sencillas y nutritivas como:



Pechuga de pollo a la plancha acompañada de verduras al vapor.

Yogur natural con papaya y una porción de avena.

Sándwich de pan integral con pollo, palta y hojas verdes.

Pescado al horno acompañado por una pequeña porción de arroz y verduras cocidas.

Omelette de espinaca con queso fresco bajo en grasa.

Más que prohibir alimentos específicos, los especialistas destacan la importancia de elegir preparaciones livianas, evitar excesos y prestar atención a cómo responde cada organismo. Una cena adecuada no solo favorece la digestión, sino que también puede convertirse en una aliada para lograr un descanso de mejor calidad.

En base a El Universal/GDA