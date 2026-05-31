Los tres alimentos cotidianos que un experto en longevidad recomienda cenar para dormir toda la noche

El doctor David Céspedes, experto en longevidad y salud metabólica, compartió recomendaciones nutricionales enfocadas en mejorar los trastornos del sueño y combatir la falta de descanso de manera natural.

A través de sus redes sociales, el especialista destacó tres alimentos de alto valor biológico que pueden ayudar a regular el sistema nervioso, favorecer la relajación muscular y mejorar la calidad del sueño sin recurrir inmediatamente a medicamentos.

Según el médico, incorporar ciertos alimentos durante la noche puede convertirse en una estrategia efectiva para optimizar la llamada arquitectura del sueño, es decir, la estructura y calidad del descanso nocturno.

El impacto de dormir mal en la salud

Adulto mayor con insomnio acostado en la cama. Foto: Freepik.

El análisis de David Céspedes parte de una realidad cada vez más frecuente: las personas duermen menos horas, se acuestan más tarde y descansan peor.

El especialista advierte que la privación del sueño no solo genera fatiga, sino que también puede aumentar el riesgo de:



Enfermedades cardiovasculares .

. Alteraciones del sistema inmunológico .

. Problemas de memoria.

Deterioro cognitivo.

Mayor estrés y ansiedad.

Además, reportes médicos indican que España lidera el consumo de medicamentos y ansiolíticos destinados a mejorar el sueño dentro de Europa.

Frente a este escenario, la medicina de longevidad propone priorizar medidas preventivas relacionadas con la higiene del sueño, entre ellas:



Mantener horarios regulares para dormir.

Reducir el uso de pantallas antes de acostarse.

Evitar la exposición a la luz azul.

Mejorar la alimentación nocturna.

Nutrientes que ayudan a dormir mejor

La propuesta del especialista se basa en alimentos ricos en triptófano, un aminoácido esencial que participa en la producción de serotonina y melatonina, hormonas vinculadas con la relajación y el inicio del sueño.

También destaca la importancia de nutrientes como:



Magnesio .

. Proteínas de alta calidad.

Grasas saludables.

Alimentos de bajo índice glucémico.

Los tres alimentos recomendados para mejorar el sueño

1. Crema de maní

Manteca de maní. Foto: Pexels.

La crema de maní aporta triptófano y magnesio, minerales y nutrientes que ayudan a relajar la musculatura y el sistema nervioso. El doctor recomienda consumir una pequeña cucharada aproximadamente una hora antes de dormir para evitar excesos calóricos.

2. Yogur griego natural

El yogur griego natural se destaca por su elevado aporte de proteínas de digestión lenta y grasas saludables. Este alimento ayuda a mantener una mayor estabilidad metabólica durante la noche y evita los picos de glucosa asociados a interrupciones del sueño profundo. Además, favorece la saciedad y puede reducir los despertares nocturnos.

3. Huevos enteros

Vista de maple de huevos de gallinas criadas a suelo. Foto: Leonardo Mainé.

Los huevos enteros son considerados actualmente una fuente de proteína completa y de alto valor biológico. También contienen cantidades importantes de triptófano y ayudan a mantener estables los niveles de glucosa en sangre, lo que puede contribuir a un descanso más continuo. Su consumo durante la cena favorece la saciedad prolongada y ayuda a prevenir despertares nocturnos relacionados con bajones de energía.

Alimentación y calidad del sueño

Especialistas en salud del sueño coinciden en que la alimentación influye directamente en la calidad del descanso.

Una cena equilibrada y rica en nutrientes puede ayudar a:



Mejorar el sueño.

Reducir el estrés.

Favorecer la recuperación física.

Mantener una mejor salud metabólica.

Aun así, los expertos recuerdan que ningún alimento reemplaza una buena rutina de descanso y hábitos saludables sostenidos en el tiempo.