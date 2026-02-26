Por qué la carne congelada no tiene por qué perder sabor: el truco de las 24 horas que recomiendan los expertos

El debate sobre si congelar la carne altera su sabor es recurrente y suele generar opiniones encontradas. Sin embargo, especialistas en nutrición coinciden en que, si se aplican técnicas adecuadas de congelación y descongelación, la calidad del producto se mantiene sin cambios significativos.

La carne es un alimento central en muchas dietas por su aporte de proteínas, hierro y vitaminas del grupo B. Su consumo se sostiene en numerosos hogares gracias a su valor nutritivo y a la energía que proporciona. Aun así, persiste la creencia de que el frío afecta negativamente su sabor, una afirmación que carniceros especializados consideran un mito.

Carne al horno Foto: Freepik

Según explican, la pérdida de calidad no está asociada a la congelación en sí, sino al modo en que se realiza la descongelación. La Clínica Mayo indica que los alimentos congelados pueden conservar su sabor y sus propiedades durante los primeros tres o cuatro meses, además de prolongar su vida útil de forma segura.

Para lograr una buena conservación, los expertos subrayan la importancia de contar con un congelador que funcione correctamente. Recomiendan una congelación rápida, ya que un proceso lento favorece la formación de escarcha, daña las células musculares y puede provocar pérdida de jugos al momento de cocinar.

Joven abre la puerta de la heladera. Foto: Freepik.

El envasado también cumple un rol clave. Sugieren envolver cada pieza de forma individual y evitar apilar los cortes, dejando espacio entre ellos para facilitar una descongelación pareja.

En cuanto al descongelado, la recomendación es retirar la carne del congelador al menos 24 horas antes de su consumo y dejarla en la heladera. Se desaconseja el uso de microondas o baños de agua caliente, ya que estos métodos afectan la textura y el sabor del alimento.

Aplicar estas prácticas permite conservar la carne en óptimas condiciones y desmitificar una creencia que, según los expertos, no tiene sustento técnico.

Con base en El Tiempo/GDA