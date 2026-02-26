Fin de una era en Cutcsa: Juan Salgado dejó la presidencia tras 30 años y asumió su sucesor

La Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A. (Cutcsa) formalizó esta semana un cambio de mando que trasciende lo administrativo para convertirse en un hito histórico. Tras 30 años ininterrumpidos al frente de la institución, Juan Antonio Salgado cerró su ciclo en la presidencia, dando paso a una nueva etapa conducida por su hijo: Juan Pablo Salgado.

El proceso fue el resultado de una transición planificada que comenzó en el año 2019, diseñada específicamente para garantizar la estabilidad operativa y estratégica de la empresa de transporte más grande del país, informó La República y confirmó El País con fuentes de la empresa de transporte.

El desafío de Juan Pablo Salgado y el legado familiar

Al asumir formalmente la presidencia, Juan Pablo Salgado expresó su profundo agradecimiento al directorio por la confianza depositada en su figura. En su discurso, el nuevo presidente reconoció el peso de la responsabilidad que conlleva liderar una organización de tal magnitud y las constantes exigencias que el sector demanda. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando el jerarca recordó a sus abuelos, mencionando que "estarían orgullosos de este paso".

Juan Pablo y Juan Antonio Salgado. Foto: Cutcsa.

Salgado destacó que el equipo de trabajo conformado en la administración anterior "permanecerá en sus funciones", siendo este respaldo técnico y profesional la base fundamental para el nuevo ciclo que comienza. La orientación estratégica de la empresa "no sufrirá alteraciones, manteniendo el enfoque en la profesionalización y la dedicación permanente que requiere una flota que es parte esencial de la vida cotidiana de los uruguayos", expresó.