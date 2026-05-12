Mucho más que una bebida viral: lo que le pasa a tu organismo cuando combinás café con jugo de naranja

El jugo de naranja con café puede parecer una combinación inusual, pero esta mezcla se ha vuelto viral en redes sociales por su sabor único y los posibles beneficios para la salud. Lejos de ser una moda pasajera, se trata de un cóctel refrescante ideal para la temporada de calor, conocido como Orange Coffee.

Beneficios del café con jugo de naranja

Según la Clínica Universidad de Navarra, la cafeína tiene un efecto estimulante natural: activa la producción de energía celular y favorece un mayor estado de alerta. Por eso, muchas personas toman café para mejorar la concentración, mantenerse despiertas y combatir el cansancio diario.

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Además, la cafeína influye en el sistema digestivo (aumenta las secreciones gástricas) y en el sistema urinario (incrementa la eliminación de orina), aunque siempre se recomienda consumirla con moderación.

Por otro lado, la nutrióloga Karla Leal, en el portal Tua Saúde, señala que el jugo de naranja aporta vitaminas y antioxidantes. Sus vitaminas A y C estimulan las defensas del organismo, fortaleciendo el sistema inmunológico y previniendo infecciones por virus y bacterias.

También ayuda a prevenir la anemia, ya que la vitamina C favorece la absorción de hierro de los alimentos, mineral clave para la formación de hemoglobina. Además, es rico en flavonoides, compuestos con propiedades antioxidantes que reducen el daño de los radicales libres, mejoran la salud cardiovascular y ayudan a prevenir infartos.

¿Qué pasa si combinas jugo de naranja con café?

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Además de los beneficios mencionados, esta mezcla resulta refrescante. Muchos la eligen como alternativa al café tradicional en temporada de calor, preparada con hielo y un sabor más ligero. En el Orange Coffee, el dulzor y la acidez de la naranja equilibran las notas intensas y amargas del café, creando una bebida única.

Eso sí, el blog Methodical recomienda prepararlo con cuidado: si el jugo es muy ácido y el café muy amargo, los sabores pueden chocar y dejar un mal sabor de boca.

Cómo preparar Orange Coffee (receta fácil)

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Ingredientes

· 150 ml de jugo de naranja

· 50 ml de espresso (o un shot doble de café)

· Hielo

· Azúcar al gusto

Procedimiento

1. Vertí el jugo de naranja en un vaso grande.

2. Agregá hielo.

3. Agregá el espresso.

4. Endulzá con azúcar si lo deseás.

5. Decorá con una rodaja de naranja.

6. Mezclá bien y disfrutá.

El jugo de naranja con café es una excelente opción para quienes buscan experimentar nuevos sabores.