Odontólogo revela claves para tomar café sin manchar los dientes ni dañar la sonrisa

Para muchos, el día no empieza hasta que el café toca los labios. No es un gesto aislado: alrededor de dos tercios de los adultos consumen café a diario. Durante años se lo miró con desconfianza, sobre todo por su relación con el corazón. Hoy, esa sospecha empieza a resquebrajarse. Pero, como casi todo lo que pasa por la boca, el café tiene una doble cara. Puede beneficiar al organismo mientras deja huella en los dientes.

Durante décadas se aconsejó a las personas con fibrilación auricular reducir o evitar el café. La cafeína era vista como un potencial disparador de arritmias. Sin embargo, esa idea ha sido cuestionada de forma consistente en los últimos años.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado a fines de 2025 mostró que, en personas con fibrilación auricular o flutter auricular que ya toleraban bien la cafeína, el consumo habitual de café se vinculó a una reducción cercana al 40% en la recurrencia de episodios, en comparación con quienes evitaron completamente el café.

El mecanismo no está del todo claro. Se postula el bloqueo de la adenosina —molécula implicada tanto en la somnolencia como en ciertos mecanismos arritmogénicos— y el efecto antiinflamatorio de los polifenoles presentes en el café.

Hombre tomando bebida en una taza Foto: Freepik

Otro estudio observacional amplio, también publicado en 2025, encontró que las personas que consumen 1 a 3 tazas diarias de café negro, sin azúcar ni cremas, presentan una menor mortalidad global y cardiovascular en comparación con quienes no toman café.

El beneficio desaparece cuando el café se transforma en “postre líquido”. El azúcar, la crema y las grasas saturadas no sólo anulan el efecto positivo, sino que lo contrarrestan. El mensaje es claro y poco simpático para el marketing: el café ayuda, pero solo si se consume como tal. Dicho de otro modo, el riesgo metabólico del azúcar añadido supera con creces las ventajas antioxidantes del grano.

Un metaanálisis publicado en 2025 mostró que tanto el café con cafeína como el descafeinado están vinculados a una reducción del 20–30% del riesgo de diabetes tipo 2, especialmente con consumos de 3 a 5 tazas diarias. Este hallazgo refuerza la idea de que los beneficios no dependen solo de la cafeína, sino de compuestos bioactivos como los polifenoles, capaces de mejorar la sensibilidad a la insulina, modular la inflamación y favorecer el metabolismo de la glucosa.

Sin embargo, estos beneficios sistémicos tienen un peaje estético y funcional en la puerta de entrada al organismo: la boca.

Café. Foto: Archivo.

El lado B del café: manchas, esmalte y boca seca

El café es uno de los principales responsables de las manchas extrínsecas (superficiales) en los dientes. Sus cromógenos se fijan al esmalte, especialmente cuando existe erosión previa, desgaste por bruxismo o una higiene deficiente. Un gesto simple puede ayudar: enjuagar la boca con agua después de tomar café reduce significativamente la adhesión de estos pigmentos, sin dañar el esmalte.

Además, la cafeína puede reducir el flujo salival (xerostomía) en algunas personas. Con menos saliva, disminuye la autolimpieza natural de la boca, aumenta el riesgo de caries y los pigmentos se asientan con mayor facilidad.

No es raro ver pacientes con dientes manchados, desgaste dental y dolor mandibular que refieren consumo frecuente de café en contextos de estrés sostenido. Café, estrés y bruxismo suelen formar un triángulo silencioso, que actúa sin ruido hasta que el daño ya está instalado.

El café no es el villano que alguna vez fue, pero tampoco es neutro. Puede formar parte de un estilo de vida saludable si se consume con moderación, sin azúcar y con conciencia de sus efectos. Desde la salud oral, el consejo no es prohibir, sino compensar: buena higiene, controles regulares, limpiezas profesionales cuando corresponda y evitar que esta bebida sea el único regulador del cansancio diario.

El café puede cuidar tu corazón, acompañar tu metabolismo y hacer más llevaderas las mañanas. Pero no borra el estrés, no sustituye el descanso y no perdona al esmalte descuidado. Como casi todo en salud, el equilibrio sigue siendo el mejor filtro. Conocé más en biosmile.uy.