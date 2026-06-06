Licuado de banana, almendras y chía: una combinación de nutrientes para la memoria y los huesos

La combinación de banana, avena, leche o bebidas vegetales fortificadas, almendras y semillas de chía da lugar a un licuado que concentra diversos nutrientes asociados al bienestar general. Según especialistas e instituciones de salud, estos ingredientes aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y grasas saludables que pueden contribuir al funcionamiento del cerebro, el sistema cardiovascular y la salud ósea.

Cada uno de los componentes cumple un papel particular. La banana aporta vitamina B6 y potasio, nutrientes relacionados con la producción de neurotransmisores vinculados con la memoria y el estado de ánimo. La avena, por su parte, contiene fibra soluble que ayuda al control de los niveles de glucosa y colesterol.

La leche o las bebidas vegetales fortificadas aportan calcio y vitamina D, dos nutrientes fundamentales para el mantenimiento de la salud ósea. En tanto, las almendras se destacan por su contenido de vitamina E, un antioxidante asociado a la protección de las células frente al estrés oxidativo, además de aportar grasas saludables que favorecen el funcionamiento del sistema nervioso.

Las semillas de chía complementan la preparación con omega-3 y fibra, nutrientes que han sido vinculados con beneficios para la salud cardiovascular y cerebral.

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Quienes no dispongan de almendras pueden optar por nueces como alternativa. Una investigación publicada en el Journal of Nutrition, Health and Aging encontró una asociación entre su consumo y un mejor desempeño en pruebas de memoria y concentración. Además, las nueces contienen ácidos grasos omega-3 y compuestos antioxidantes como vitamina E, melatonina y polifenoles.

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Diversos estudios y revisiones citados por instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), Mayo Clinic y Harvard Health han relacionado estos nutrientes con potenciales beneficios para la salud cognitiva, cardiovascular y ósea.

Los especialistas recomiendan incorporar este tipo de preparaciones dentro de una alimentación equilibrada, junto con actividad física regular y una adecuada hidratación.

En base a El Tiempo/GDA