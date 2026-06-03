La verdad de las góndolas: por qué las diferencias entre la sal marina y la común no son tan amplias

La sal es uno de los productos alimenticios que más interrogantes genera al momento de elegir entre las distintas opciones disponibles en supermercados y tiendas. Actualmente existen variedades como la sal refinada, sal marina, sal rosada o sal kosher, muchas veces promocionadas como alternativas más naturales o saludables. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que las diferencias nutricionales entre ellas no siempre son tan significativas.

Este mineral cumple funciones esenciales en el organismo y en la cocina. Además de realzar el sabor de los alimentos y actuar como conservante natural, aporta sodio, un nutriente indispensable para el equilibrio de líquidos, la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular.

El principal problema aparece cuando existe un consumo excesivo de sal, ya que puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones de salud.

Qué es la sal refinada o sal de mesa

Sal de mesa. Foto: Pxhere.

La sal refinada, también conocida como sal de mesa, es la variedad más utilizada en los hogares. Se obtiene a partir de depósitos subterráneos o agua salada y posteriormente atraviesa procesos industriales de refinamiento para eliminar impurezas y minerales naturales.

De acuerdo con la Clínica Mayo, este tipo de sal suele estar enriquecido con yodo, un mineral fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides.

Además, puede incluir agentes antiaglomerantes destinados a evitar la formación de grumos. Su color blanco intenso, textura fina y apariencia uniforme son consecuencia directa del proceso de refinamiento.

Cuáles son las diferencias de la sal marina

La sal marina se produce mediante la evaporación del agua de mar o de lagos salinos. A diferencia de la refinada, conserva pequeñas cantidades de minerales naturales como:



Magnesio

Calcio

Potasio

Según explica la Clínica Mayo, la sal marina es menos procesada que la sal de mesa y mantiene algunos oligoelementos que pueden modificar el sabor, la textura y el color.

Por ese motivo, suele comercializarse en cristales más gruesos y en distintas tonalidades, características que la diferencian visualmente de la sal refinada tradicional.

¿La sal marina es más saludable?

Sal marina. Foto: Pexels.

Aunque muchas personas consideran que la sal marina es más saludable, los expertos señalan que ambas variedades contienen cantidades similares de sodio. Por eso, desde el punto de vista nutricional, la recomendación principal sigue siendo moderar el consumo total de sal, independientemente del tipo elegido. Los organismos de salud recuerdan que reducir la ingesta de sodio es una medida importante para prevenir problemas cardiovasculares y mantener una alimentación equilibrada.