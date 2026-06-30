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El País Bienestar Nutrición

Kilos de salmón, trucha y queso: por qué Noruega llevó su propia comida al Mundial y qué beneficios tiene

Desde vísceras hasta 6.000 calorías: los detalles de la alimentación saludable del deportista Haaland y la selección de Noruega durante la alta competencia.

El País
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30/06/2026, 09:00
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Erling Haaland festejando el primer gol de Noruega contra Irak por el campeonato Mundial 2026.
Erling Haaland festejando el primer gol de Noruega contra Irak por el campeonato Mundial 2026.
Foto: Justin Setterfield/Getty Images

La selección de Noruega trasladó más de 580 kilos de alimentos propios a su concentración en Greensboro, Carolina del Norte, durante el Mundial 2026, con el objetivo de mantener la alimentación habitual de sus futbolistas y garantizar la continuidad de sus rutinas nutricionales.

Según explicó el chef principal del equipo, Aron Espeland, en declaraciones recogidas por Associated Press, la decisión no respondió a una desconfianza hacia la cocina estadounidense, como trascendió en algunos rumores, sino a la importancia de ofrecer a los jugadores los mismos productos y sabores a los que están acostumbrados.

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“Los jugadores están acostumbrados a ciertos productos y sabores, y los alimentos familiares pueden contribuir tanto a la nutrición como al bienestar general”, señaló. El cargamento incluyó alrededor de 300 kilos de salmón y trucha noruegos, 100 kilos de fletán, 80 kilos de queso marrón noruego y otros 100 kilos de queso Jarlsberg, todos productos habituales en la alimentación del plantel.

Los responsables de la cocina también desmintieron otra versión que circuló durante el torneo: aseguraron que el jugo de naranja que consume el equipo cada mañana se prepara con frutas cultivadas en Estados Unidos y no con naranjas traídas desde Noruega.

Salmón.jpg
Salmón.
Foto: Pixabay.

Uno de los futbolistas cuya alimentación recibe especial atención es el delantero Erling Haaland, figura del seleccionado. En el documental The Big Decision, el atacante explicó que procura basar su dieta en alimentos frescos y de proximidad y que, durante los períodos de mayor exigencia física, consume unas 6.000 calorías diarias para cubrir sus necesidades energéticas.

Según contó entonces, su alimentación incluye carne roja, pescado, vísceras como hígado y corazón, leche y miel, además de otros alimentos ricos en proteínas y minerales. También reconoció que, ocasionalmente, se permite algunas comidas menos estrictas, como los kebabs.

Aunque la dieta de Haaland responde a las exigencias específicas de un deportista de alto rendimiento, la decisión de Noruega de transportar alimentos propios refleja una práctica relativamente habitual en el deporte profesional, donde muchas selecciones buscan minimizar los cambios en la alimentación durante las grandes competencias internacionales para preservar tanto el rendimiento físico como el bienestar de los jugadores.

Con base en La Nación/GDA

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