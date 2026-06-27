Fútbol y salud bucal: ¿Puede un problema dental dejar a un jugador fuera del Mundial?

Cuando pensamos en lo que puede dejar a un futbolista fuera de un Mundial, imaginamos un desgarro, una rotura de ligamentos o una lesión muscular. Casi nadie piensa en un diente. Sin embargo, una infección dental puede alterar el sueño, afectar la alimentación, disminuir la capacidad de concentración e incluso comprometer la recuperación física de un deportista de alto rendimiento.

Aunque parezca sorprendente, es una preocupación lo suficientemente importante como para que las grandes selecciones y delegaciones deportivas incluyan cada vez más a odontólogos dentro de sus equipos médicos. Porque detrás de cada copa levantada hay mucho más que piernas fuertes: también hay bocas sanas.

Cuando un futbolista aparece sonriendo después de convertir un gol decisivo, lo último que imaginamos es que pudo haber pasado meses antes por una consulta odontológica preventiva. Pero ocurre, y mucho.

Los deportistas de élite someten su cuerpo a exigencias extraordinarias. Entrenan durante horas, viajan constantemente, enfrentan altos niveles de estrés y deben recuperarse rápidamente entre partidos. En ese contexto, cualquier factor que interfiera con el descanso, la alimentación o el bienestar general puede marcar diferencias mínimas que, en competencia, terminan siendo enormes. Y la salud bucal es uno de esos factores.

¿Cómo puede afectar un diente al rendimiento deportivo?

La respuesta corta es sencilla: porque la boca forma parte del cuerpo. Sin embargo, durante mucho tiempo actuamos como si estuviera separada del resto.

Un dolor dental persistente puede dificultar el sueño, y dormir mal afecta la recuperación muscular, la regulación hormonal y la capacidad de mantener la concentración. Una infección puede generar inflamación y aumentar la carga fisiológica que el organismo debe manejar. Incluso algo aparentemente menor, como molestias al masticar, puede modificar la alimentación de un deportista que necesita cubrir requerimientos nutricionales muy específicos.

No se trata solamente del dolor. Se trata del efecto acumulativo de pequeños obstáculos sobre un cuerpo que necesita funcionar casi a la perfección. En un Mundial, donde los márgenes son mínimos, esos detalles importan.

Paciente en una consulta odontológica. Foto: Freepik.

Estudios sobre salud bucal en el deporte

Quizás lo más llamativo es que los problemas bucales son mucho más frecuentes entre deportistas de élite de lo que podríamos imaginar. Una revisión publicada en el British Journal of Sports Medicine evaluó la salud bucal de atletas que participaron en competencias internacionales y encontró cifras sorprendentes: una proporción importante presentaba caries no tratadas, enfermedad de las encías o erosión dental.

Más aún, varios de esos deportistas reconocían que esos problemas afectaban negativamente su calidad de vida y su rendimiento deportivo. Es decir: incluso quienes tienen acceso a los mejores recursos médicos del mundo no están exentos de descuidar su salud bucal.

Existe una idea muy instalada en el deporte profesional: la de competir a pesar del dolor. Se juega con golpes, molestias musculares o pequeñas lesiones. Pero el dolor dental tiene una particularidad: es insistente. Interrumpe el descanso, distrae, irrita, hace difícil concentrarse en otra cosa. Cualquiera que haya pasado una noche con una muela inflamada sabe que resulta complicado pensar con claridad después de varias horas sin dormir.

Ahora imaginemos esa situación antes de un partido decisivo, frente a miles de personas y millones mirando desde sus casas. De pronto, un problema aparentemente pequeño deja de parecer tan insignificante.

Mujer con dolor de muelas en consulta odontológica. Foto: Freepik.

Por qué hay odontólogos en el deporte de alto rendimiento

La odontología deportiva dejó de limitarse a la confección de protectores bucales. Hoy, participa activamente en la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento integral de los atletas. Las evaluaciones odontológicas periódicas permiten detectar infecciones ocultas, identificar problemas antes de que generen síntomas y reducir riesgos durante competencias importantes.

La lógica es sencilla. Si un deportista revisa regularmente sus músculos, articulaciones y estado cardiovascular, ¿por qué dejar librada al azar una parte del cuerpo capaz de afectar su rendimiento?

No se trata de reaccionar cuando aparece el dolor, sino de evitar que aparezca. Y esa diferencia cambia todo. Quizás por eso los equipos deportivos más sofisticados invierten cada vez más en prevención. Porque entienden algo fundamental: el mejor tratamiento es el que nunca llega a ser necesario. Y esa lógica no sirve solo para quienes juegan un Mundial. También aplica a cualquiera de nosotros.

Salud bucal: de mirar un partido a jugarlo

Cada cuatro años admiramos la velocidad, la resistencia y la precisión de los mejores futbolistas del planeta. Observamos sus goles, sus atajadas y sus celebraciones. Pero rara vez pensamos en todo lo invisible que sostiene ese rendimiento. Detrás de un partido decisivo hay preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas y médicos de distintas especialidades. Y cada vez más, también hay odontólogos.

A veces, la diferencia entre rendir al máximo o jugar condicionado no está en una lesión espectacular ni en una imagen impactante, sino en algo mucho más simple. Un dolor que no deja dormir, una infección que pasó desapercibida o una boca que nadie revisó a tiempo. Quizás esa sea una de las grandes lecciones que el deporte de élite puede dejarnos: cuidar la salud bucal no es un lujo ni una cuestión estética.

Es parte de cuidar la salud. Y, en algunos casos, puede ser la diferencia entre mirar el Mundial desde afuera o estar listo para jugarlo.

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