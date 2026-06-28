Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Nutrición

Las cinco frutas con bajo índice glucémico ideales para una digestión ligera antes de ir a dormir

Conocé las propiedades del kiwi, la pera y la papaya para evitar la molesta sensación de pesadez tras finalizar el día.

El País
El País
28/06/2026, 18:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Manzana Red Delicious.jpg
Foto: Commons.

Si solés terminar el día con algo fresco y liviano, incluir frutas en la cena puede ser una excelente opción dentro de una alimentación saludable nocturna. Y es que, contrario a lo que muchas veces se cree, consumir fruta por la noche no es perjudicial para la salud.

A continuación, te contamos cuáles son las mejores opciones para la cena con frutas, ya que además de ser deliciosas, tienen una digestión ligera y aportan nutrientes que favorecen el descanso nocturno.

Un artículo del Centro Médico Rusiñol señala que frutas como la naranja y la mandarina no son ideales antes de dormir debido a su alta acidez, la cual puede provocar molestias estomacales y reflujo gástrico.

Cinco recetas para aprovechar al máximo las frutas y verduras de estación

De igual manera, se recomienda moderar el consumo de banana, mango, sandía y melón, ya que poseen un alto contenido de azúcares naturales, los cuales pueden resultar más difíciles de procesar durante la noche, cuando la actividad metabólica disminuye.

¿Cuáles son las mejores frutas para cenar?

Al elegir frutas para la cena, lo ideal es optar por aquellas con alto contenido de fibra y bajo índice glucémico.

Esta elección favorece una digestión nocturna ligera, especialmente en un momento del día en el que el cuerpo reduce su gasto energético. Entre las mejores opciones se encuentran:

Manzana
Gracias a su alto contenido de fibra alimentaria y compuestos como la quercetina, aporta saciedad, ayuda a regular la glucosa en sangre y puede contribuir a reducir la acidez estomacal.

Kiwi

Kiwis.jpg
Foto: Unsplash.

El kiwi destaca por sus beneficios para el descanso y la calidad del sueño, ya que puede mejorar su duración. Además, su bajo índice glucémico ayuda a mantener estables los niveles de glucosa durante la noche.

Pera

Peras.jpg
Peras.
Foto: Pxhere.

La pera tiene un índice glucémico bajo, lo que significa que se digiere lentamente. Esto ayuda a evitar picos de glucosa en sangre.

Papaya

Papaya Easy Peasy AI.jpg
Imagen: Easy Peasy AI.

El blog Lyma Nutrición destaca que la papaya es ideal para la noche gracias a la papaína, una enzima que favorece la digestión de proteínas y reduce la sensación de pesadez después de cenar.

Frutos rojos

Frutos rojos.jpg
Foto: Unsplash.

Los frutos rojos, por su alto contenido de fibra y su bajo índice glucémico, ayudan a mantener la saciedad y niveles de energía más estables al despertar.

En resumen, elegir bien las frutas para cenar puede contribuir a una mejor digestión nocturna, un mejor control de la glucosa y un descanso más reparador.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar