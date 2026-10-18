Ketchup o mayonesa: por qué la opción más calórica no siempre es la menos saludable según la ciencia

La mayoría de las salsas comerciales que se venden en los supermercados tienen una elevada densidad calórica, principalmente por su contenido de grasas o azúcares. Sin embargo, no todas presentan la misma composición nutricional. Algunas pueden ser opciones más convenientes que otras para acompañar las comidas, siempre que se consuman con moderación y dentro de una alimentación equilibrada.

Entre las salsas más populares se encuentran el ketchup y la mayonesa, dos opciones habituales para sumar sabor a distintos platos. Aunque ambas tienen muchos adeptos, sus diferencias nutricionales suelen generar un debate: ¿cuál de las dos es más saludable? La nutricionista Renate Akkerman analizó las características de ambas salsas y explicó por qué la respuesta depende de algo más que el número de calorías.

¿Ketchup o mayonesa? Las diferencias nutricionales

Foto: Difusión comercial.

En la comparación entre el ketchup y la mayonesa, hay una diferencia importante: la mayonesa aporta más calorías. Sin embargo, eso no significa necesariamente que sea la alternativa menos saludable. “La mayonesa contiene principalmente grasas insaturadas, ya que se elabora con aceite vegetal”, explica Akkerman. Estas grasas insaturadas pueden formar parte de una dieta saludable y se diferencian de otros tipos de grasas por sus características nutricionales. Por eso, aunque la mayonesa sea más calórica, no corresponde considerar que todas las grasas son perjudiciales para la salud.

El ketchup, en cambio, suele aportar menos calorías, pero contiene azúcares añadidos y sal. La cantidad de estos componentes depende de la formulación de cada producto y de la porción que se consume. “Mientras la porción de ketchup sea normal, sólo contiene una cantidad limitada de azúcar”, expone Akkerman. Como sucede con muchos otros alimentos, la cantidad consumida es un factor determinante: utilizar una porción pequeña no tiene el mismo impacto que agregar grandes cantidades de salsa a las comidas.

¿Cuál es la opción más saludable: ketchup o mayonesa?

Foto: Commons.

De acuerdo con el análisis de Akkerman, el ketchup puede ser la opción más conveniente cuando se busca reducir el aporte calórico de una comida, ya que no contiene grasa y, en general, aporta menos calorías que la mayonesa. No obstante, hay que tener en cuenta su contenido de azúcar y sal.

La mayonesa, por su parte, concentra más calorías, pero una parte importante de su aporte energético procede de las grasas insaturadas. Estas pueden integrarse en una alimentación equilibrada, por lo que su contenido calórico no basta para determinar si es una buena o una mala elección.

En definitiva, no existe una respuesta universal a la pregunta de qué salsa es más saludable. La elección entre ketchup y mayonesa depende de los objetivos nutricionales, las necesidades de cada persona, el tamaño de la porción y el conjunto de los alimentos que consume a lo largo del día. Más que eliminar una salsa por completo, conviene prestar atención a la composición nutricional, moderar las cantidades y mantener una alimentación variada y equilibrada.