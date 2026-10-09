Fuentes de vitamina D, ¿cuáles son las principales alternativas para sumar a la dieta diaria?

La vitamina D resulta indispensable para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Aunque su síntesis en el organismo se estimula principalmente a través de la exposición responsable a la luz solar, la alimentación cumple un rol de apoyo relevante al aportar pequeñas dosis diarias de este nutriente.

Incorporar en las comidas opciones ricas en este componente permite reforzar los niveles necesarios para el bienestar físico general.

Las principales alternativas para integrar en la mesa

Los productos de origen marino se posicionan como las fuentes con mayor concentración de este nutriente, convirtiéndose en aliados valiosos para enriquecer los platos cotidianos:



Anguila y angula: Encabezan los listados de composición nutricional gracias a sus elevados valores de vitamina D.



Encabezan los listados de composición nutricional gracias a sus elevados valores de vitamina D. Sardinas: Resultan muy accesibles y prácticas para sumar a la dieta, manteniendo su aporte nutritivo incluso en sus versiones en conserva.

Atún, bonito y caballa: Pescados azules de gran consumo que destacan por su versatilidad en la cocina, ideales para acompañar ensaladas, pastas o tostadas con vegetales.



Pescados azules de gran consumo que destacan por su versatilidad en la cocina, ideales para acompañar ensaladas, pastas o tostadas con vegetales. Huevo: Constituye un alimento básico para la primera comida de la jornada. La mayor parte del nutriente se concentra en la yema, por lo que es recomendable consumirlo entero en preparaciones sencillas como revueltos o tortillas.



Constituye un alimento básico para la primera comida de la jornada. La mayor parte del nutriente se concentra en la yema, por lo que es recomendable consumirlo entero en preparaciones sencillas como revueltos o tortillas. Hongos: Variedades como los champiñones o la especie shiitake representan la alternativa de origen vegetal por excelencia, aportando vitamina D2.

Foto: Pxhere.

La relevancia de este nutriente para la salud

El papel de esta sustancia en la salud es determinante, en particular por su interacción directa con otros minerales imprescindibles para la estructura corporal.

Distintas referencias médicas destacan que su función principal radica en facilitar la correcta absorción del calcio y del fósforo. Esta acción coordinada permite fortalecer y mantener en óptimas condiciones la masa ósea y las piezas dentales, al tiempo que contribuye a la adecuada regulación del nivel de calcio en la sangre.

En base a El Universal/GDA