Vitamina D y salud intestinal: estudio muestra efectos en enfermedades inflamatorias crónicas

La investigación médica reciente puso el foco en un posible regulador clave para quienes viven con enfermedades inflamatorias del intestino (EII). Un estudio liderado por especialistas de la Clínica Mayo, en Estados Unidos, y publicado en la revista científica Cell Reports Medicine, sugiere que la vitamina D podría intervenir en el equilibrio entre el sistema inmunológico y la microbiota intestinal.

El hallazgo resulta relevante para personas con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, dos patologías crónicas que afectan la calidad de vida.

Según los resultados, una suplementación dirigida permitiría que el sistema inmune desarrolle mayor tolerancia frente a la flora bacteriana, lo que podría traducirse en una disminución de los procesos inflamatorios característicos de estas condiciones.

Hallazgos en la respuesta inmunológica

El estudio analizó parámetros biológicos específicos tras un tratamiento de 12 semanas. A partir de ese seguimiento, se identificaron tres aspectos centrales:

El primero, un impacto directo en biomarcadores clínicos de los pacientes.

El segundo, una recuperación parcial del equilibrio entre la microbiota intestinal y el sistema inmune.

Una exposición solar segura es una forma eficaz de hacerse de vitamina D. Foto: Archivo.

El tercero, la necesidad de que cualquier suplementación sea indicada y controlada por un profesional de la salud.

El gastroenterólogo John Mark Gubatan, quien lideró la investigación, señaló que la suplementación permitió “una recuperación parcial del equilibrio entre el sistema inmune y la flora bacteriana intestinal”, con una mejor respuesta defensiva en la mucosa del intestino tras el tratamiento.

Cambios medibles en la inflamación

El trabajo incluyó a 48 adultos con deficiencia de vitamina D y diagnóstico de EII. Durante el estudio, se administraron dosis semanales del nutriente y se observaron modificaciones en distintos indicadores de laboratorio.

Se registró un aumento de la inmunoglobulina A (IgA), asociada a la protección de la mucosa intestinal, y una disminución de la inmunoglobulina G (IgG), que suele vincularse con procesos inflamatorios. Además, se detectó una reducción en la calprotectina fecal, un marcador utilizado para medir el nivel de inflamación intestinal.

Estos cambios sugieren que la vitamina D podría representar una alternativa complementaria para pacientes que no obtienen resultados satisfactorios con los tratamientos habituales.

Mano sostiene capsulas de Vitamina D Freepik

Precaución y límites del estudio

A pesar de los resultados, los investigadores advierten que no se trata de una recomendación para el uso generalizado de suplementos. El estudio presenta limitaciones, entre ellas el tamaño reducido de la muestra y la ausencia de un grupo de control aleatorizado.

El propio Gubatan aclaró: “Observamos señales alentadoras, pero no se trató de un ensayo aleatorio”, lo que impide considerar los resultados como concluyentes para la población general.

En este contexto, la recomendación médica continúa siendo la misma: corregir déficits de vitamina D únicamente cuando están comprobados mediante análisis clínicos y siempre bajo supervisión profesional. Cualquier uso de este nutriente con fines terapéuticos debe ajustarse a la indicación del especialista, en función del historial de cada paciente.

En base a El Tiempo/GDA