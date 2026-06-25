Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Nutrición

El puré de papas más cremoso se logra con una técnica de pisado diferente, según chefs

Cocineros profesionales señalan que una técnica de pisado diferente permite lograr un puré de papas más cremoso, sin necesidad de agregar más manteca ni modificar los ingredientes.

El País
El País
25/06/2026, 17:33
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Puré de papas.jpeg
Foto: Public Domain Pictures.

El puré de papas más cremoso no se consigue agregando más manteca, sino aplicando una técnica de pisado diferente, según coinciden los chefs. Este puré es una de las guarniciones más populares de la gastronomía. Pero los cocineros sugieren que la cremosidad no depende únicamente de sumar más manteca.

De acuerdo con los chefs, existe una alternativa más efectiva para lograr una textura suave y es modificando la forma en que se pisan las papas. De este modo, se evita trabajar en exceso el almidón de las papas. La textura final del puré depende en gran medida de cómo se procesan las papas después de la cocción. Procesarlas de forma agresiva, licuarlas o aplastarlas en exceso puede afectar negativamente el resultado.

La receta de sopa de calabaza más sencilla y cremosa para el frío con solo cuatro ingredientes

¿Cómo tratar a las papas para lograr la mejor consistencia de puré?

Pisar las papas suavemente con movimientos delicados permite conservar una textura más ligera y cremosa. Este método también evita que el almidón se libere en exceso. Cuando eso ocurre, los purés pueden volverse pesados, gomosos o pegajosos. Por eso, la técnica de pisado resulta determinante en el resultado final.

Además, los chefs recomiendan trabajar las papas mientras todavía están calientes. De esta manera, absorben mejor la manteca y los líquidos, sin necesidad de incorporar grandes cantidades de grasa. Al aplicar esta técnica, se obtiene un puré más equilibrado y agradable al paladar, con una textura aireada y uniforme.

Paso a paso: el procedimiento correcto para incorporar la manteca y la leche

puré de papa
Puré de papa.
Foto: Canva

El proceso correcto para cocinar el puré que sugieren los chefs se estructura en los siguientes pasos:

  1. Pelar las papas y cortarlas en trozos uniformes.
  2. Tratarlas y cocinarlas en agua con sal hasta que estén completamente tiernas.
  3. Una vez blandas, escurrirlas para quitar cualquier exceso de humedad.
  4. Pasarlas por un prensa papas o pisarlas suavemente mientras todavía están calientes.
  5. Incorporar la manteca en pequeños cubos y mezclar sin batir en exceso.
  6. Agregar leche caliente de a poco hasta alcanzar la consistencia deseada.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Recetas fáciles

Te puede interesar