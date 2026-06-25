El puré de papas más cremoso se logra con una técnica de pisado diferente, según chefs
Cocineros profesionales señalan que una técnica de pisado diferente permite lograr un puré de papas más cremoso, sin necesidad de agregar más manteca ni modificar los ingredientes.
El puré de papas más cremoso no se consigue agregando más manteca, sino aplicando una técnica de pisado diferente, según coinciden los chefs. Este puré es una de las guarniciones más populares de la gastronomía. Pero los cocineros sugieren que la cremosidad no depende únicamente de sumar más manteca.
De acuerdo con los chefs, existe una alternativa más efectiva para lograr una textura suave y es modificando la forma en que se pisan las papas. De este modo, se evita trabajar en exceso el almidón de las papas. La textura final del puré depende en gran medida de cómo se procesan las papas después de la cocción. Procesarlas de forma agresiva, licuarlas o aplastarlas en exceso puede afectar negativamente el resultado.
¿Cómo tratar a las papas para lograr la mejor consistencia de puré?
Pisar las papas suavemente con movimientos delicados permite conservar una textura más ligera y cremosa. Este método también evita que el almidón se libere en exceso. Cuando eso ocurre, los purés pueden volverse pesados, gomosos o pegajosos. Por eso, la técnica de pisado resulta determinante en el resultado final.
Además, los chefs recomiendan trabajar las papas mientras todavía están calientes. De esta manera, absorben mejor la manteca y los líquidos, sin necesidad de incorporar grandes cantidades de grasa. Al aplicar esta técnica, se obtiene un puré más equilibrado y agradable al paladar, con una textura aireada y uniforme.
Paso a paso: el procedimiento correcto para incorporar la manteca y la leche
El proceso correcto para cocinar el puré que sugieren los chefs se estructura en los siguientes pasos:
- Pelar las papas y cortarlas en trozos uniformes.
- Tratarlas y cocinarlas en agua con sal hasta que estén completamente tiernas.
- Una vez blandas, escurrirlas para quitar cualquier exceso de humedad.
- Pasarlas por un prensa papas o pisarlas suavemente mientras todavía están calientes.
- Incorporar la manteca en pequeños cubos y mezclar sin batir en exceso.
- Agregar leche caliente de a poco hasta alcanzar la consistencia deseada.
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