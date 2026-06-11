El postre saludable que una campeona olímpica sumó a su dieta por sus propiedades nutricionales

La campeona olímpica argentina Paula Pareto compartió en sus redes sociales la receta de una gelatina de remolacha y chía que se hizo viral por sus múltiples beneficios en la salud y aportes nutricionales. Con pocos ingredientes y un proceso sencillo de elaboración, Pareto presenta esta receta como una solución "rica en colágeno y aliada contra la anemia".

La receta surgió luego que la judoca olímpica leyera sobre los beneficios del colágeno en la salud para personas mayores de 30 años, como la mejora de la elasticidad e hidratación de la piel y el fortalecimiento de articulaciones y huesos.

Ingredientes y propiedades de la remolacha con chía para la salud

Los ingredientes necesarios para elaborar la gelatina de remolacha y chía son:



Remolacha : aporta hierro y antioxidantes.

: aporta y antioxidantes. Chía : fuente de omega 3 , fibra y proteínas vegetales.

: fuente de , fibra y proteínas vegetales. Gelatina sin sabor: contribuye a la producción natural de colágeno, clave para la piel, articulaciones y músculos.

Preparación y tiempos de hidratación para lograr la consistencia exacta

Como explica Paula Pareto en su receta, el paso a paso para elaborar la gelatina de chía y remolacha es el siguiente:



Hidratar la chía: para ello se debe mezclar dos cucharadas de semillas de chía con una taza de agua. Dejar reposar la chía por 20 minutos. Preparar la base: licuar dos remolachas cocidas con una taza de agua. Colar el batido de remolacha y endulzar con stevia, miel o azúcar. Añadir una cucharadita de jengibre o jugo de limón a la mezcla de remolacha. Hidratar aparte 10 gramos de gelatina sin sabor con 10 cucharadas de agua fría, dejar reposar 10 minutos y luego calentarla en microondas en dos tandas de 15 segundos. Mezclar la todo: la preparación de chía, remolacha y gelatina. Integrar por completo y colocar en moldes. Llevar a heladera y enfriar por al menos cuatro horas.

Esta gelatina es un postre saludable, natural y nutritivo que se puede incorporar en desayunos o meriendas. Gracias a sus aportes de proteína, ayuda a las articulaciones y regeneración de la piel. Por lo tanto, se trata de una preparación casera que no sólo sirve para quienes quieren bajar de peso, sino también quienes buscan una nutrición integral.