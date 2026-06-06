Las bebidas calientes que pueden ayudar a relajarse antes de dormir, según la evidencia científica

Tomar una bebida caliente antes de acostarse se ha convertido en uno de los rituales más populares dentro de las tendencias de bienestar. En redes sociales abundan las recetas de golden milk, moon milk o matcha espumoso, promocionadas como aliadas para reducir la ansiedad, relajarse y favorecer un mejor descanso.

Sin embargo, más allá de las modas, los especialistas señalan que algunas de estas bebidas sí contienen compuestos que podrían contribuir a la relajación mental o a mejorar ciertos aspectos del sueño. Aun así, advierten que no existen fórmulas mágicas y que sus efectos dependen tanto de sus ingredientes como de los hábitos generales de descanso.

Según explicó la nutricionista deportiva Raquel Pérez de León García, varias de estas preparaciones despertaron el interés de la comunidad científica por su posible influencia sobre el estrés, la ansiedad y la calidad del sueño, aunque el nivel de evidencia varía según cada caso.

Golden milk: la bebida dorada que ganó popularidad

La golden milk, también conocida como leche dorada, suele prepararse con leche, cúrcuma, canela, jengibre y pimienta. Su creciente popularidad está vinculada a prácticas inspiradas en la tradición ayurvédica y a su asociación con hábitos de bienestar.

La especialista explicó que la cúrcuma contiene curcumina, un compuesto estudiado por sus posibles efectos sobre la ansiedad y el estrés. Algunas investigaciones han analizado su influencia sobre neurotransmisores relacionados con el bienestar y mecanismos antioxidantes vinculados a la respuesta al estrés.

No obstante, Pérez de León García aclara que muchos de esos estudios utilizaron dosis considerablemente más elevadas que las que se encuentran habitualmente en una taza de golden milk preparada en casa.

Foto: Pixabay

Por ese motivo, aunque existe interés científico en las propiedades de la curcumina, esta bebida no debe considerarse un tratamiento para el insomnio ni para los trastornos de ansiedad.

De todas formas, el simple hecho de incorporar una bebida caliente a la rutina nocturna puede favorecer momentos de calma y actuar como una señal que ayuda al organismo a prepararse para el descanso.

Matcha: relajación sin inducir sueño

Aunque suele asociarse con energía y concentración, el matcha presenta características particulares. Según la nutricionista, contiene L-teanina, un aminoácido que ha sido estudiado por su capacidad para favorecer estados de relajación mental.

La L-teanina puede influir sobre neurotransmisores relacionados con el bienestar, como la serotonina, la dopamina y el GABA. Por eso, muchas personas describen el efecto del matcha como una sensación de calma acompañada de claridad mental.

Sin embargo, también contiene cafeína. Esto significa que no actúa como un sedante ni induce el sueño de forma directa. Su efecto se relaciona más con una "relajación alerta", que ayuda a disminuir la sensación de estrés sin generar somnolencia.

Té de manzanilla. Foto: Pxhere.

La manzanilla, una clásica aliada del descanso

Entre todas las opciones disponibles, la manzanilla continúa siendo una de las infusiones más estudiadas cuando se trata de relajación y sueño.

De acuerdo con la especialista, diversos ensayos clínicos han encontrado que puede contribuir a reducir síntomas de ansiedad y favorecer una mejor calidad del descanso, especialmente en personas con dificultades leves para dormir o cuadros de ansiedad.

Si bien organismos científicos reconocen que existen estudios prometedores, también señalan que todavía se necesitan más investigaciones para confirmar plenamente todos sus efectos.

La nutricionista destaca que los beneficios parecen ser más notorios en personas que presentan trastornos de ansiedad que en quienes simplemente buscan relajarse ocasionalmente. Aun así, sigue siendo una de las infusiones más elegidas antes de acostarse.

Cuando se combina con leche tibia, además, puede potenciar la sensación de confort y ayudar a consolidar una rutina asociada al descanso.

Mujer toma té sentada en su cama. Foto: Freepik.

Moon milk: el valor del ritual nocturno

La moon milk es otra de las bebidas que ganó popularidad en los últimos años. No existe una receta única, pero generalmente combina leche caliente con ingredientes como canela, miel, lavanda, nuez moscada o diferentes hierbas.

Aunque varios de estos componentes continúan siendo estudiados y la evidencia científica aún es limitada en algunos casos, los especialistas consideran que parte de su atractivo radica en la experiencia emocional que genera.

Los expertos recuerdan que dormir bien no depende exclusivamente de una bebida o de un ingrediente puntual. Factores como el estrés acumulado, la exposición a pantallas durante la noche, el consumo excesivo de cafeína y los horarios irregulares de sueño tienen un impacto mucho más relevante en la calidad del descanso.

Por eso, si bien algunas bebidas calientes pueden contribuir a generar una sensación de relajación, ningún preparado sustituye la importancia de mantener hábitos saludables y una rutina adecuada para dormir.

En base a El Universal/GDA