Diferencias entre café de tostado claro, medio y oscuro: cuál elegir según el sabor y la cafeína

Para muchas personas, el café es un hábito cotidiano que combina placer y estimulación. Sin embargo, frente a la amplia oferta disponible en góndolas y cafeterías, entender las diferencias entre los tipos de tostado —claro, medio y oscuro— resulta clave para elegir según el gusto, el método de preparación y hasta el nivel de cafeína.

El perfil de cada café está determinado por el proceso de tostión, es decir, el tiempo y la temperatura a los que se someten los granos. De esta etapa dependen aspectos como el sabor, el aroma, la textura en boca y la concentración de cafeína. Por eso, una elección informada puede mejorar notablemente el resultado final, tanto en preparaciones filtradas como en bebidas más intensas.

En el caso del tostado claro, los granos reciben menos exposición al calor. Se reconocen por su color más suave y por no presentar aceites visibles en la superficie. Este tipo de café suele ofrecer una acidez más marcada, con notas frutales y florales, y un cuerpo liviano. Además, conserva en mayor medida las características originales del grano y, según especialistas de TecAire, puede contener hasta un 5% más de cafeína que los tostados más oscuros. Es una opción recomendada para métodos de goteo.

Café. Foto: Archivo.

El tostado medio, en tanto, se caracteriza por un equilibrio general. Presenta un color más intenso que el claro y un perfil que combina menor acidez con sabores asociados a frutos secos, caramelo y chocolate suave. Por su versatilidad, es uno de los más utilizados y se adapta a distintas preparaciones, como espresso, café filtrado, moka o prensa francesa.

Por otro lado, el tostado oscuro implica una mayor exposición al calor. Esto da lugar a granos de tonalidad profunda y superficie brillante, producto de la liberación de aceites. Su sabor es más intenso, con menor acidez y notas que remiten al chocolate, el caramelo tostado y ciertos matices ahumados. También presenta un amargor más pronunciado y suele emplearse en bebidas como espresso, café con leche o capuchino.

Granos de café. Foto: Unsplash.

Más allá del nivel de tostado, también existen diferencias en el modo de procesamiento. El torrefacto incorpora azúcar durante el proceso, lo que genera una capa oscura y brillante alrededor del grano. Según la Asociación Española de Café, en este último caso se añaden aproximadamente 15 kilos de azúcar por cada 100 kilos de café verde, lo que produce un sabor más fuerte y característico, especialmente presente en países como España y Portugal.

Asimismo, es posible encontrar mezclas que combinan café natural y torrefacto en distintas proporciones. Estas pueden ser equilibradas o priorizar uno de los dos tipos, como ocurre en las combinaciones 70/30, donde predomina el tostado natural.

Con base en El Tiempo/GDA