Cúrcuma, pimienta y jengibre: qué precauciones debés tener si tomás medicamentos, según experto

La cúrcuma, la pimienta negra y el jengibre son ingredientes habituales en la cocina y se asocian con distintos beneficios para la salud. Sin embargo, que sean productos naturales no significa que estén libres de riesgos, especialmente cuando se consumen en grandes cantidades o en forma de suplementos junto con determinados medicamentos.

El cardiólogo Aurelio Rojas advirtió sobre estas posibles interacciones en un video publicado en TikTok. Su recomendación es tener precaución antes de incorporar estas especias de manera habitual si se sigue un tratamiento farmacológico y consultar con un profesional de la salud para evaluar cada caso.

El riesgo depende de factores como la cantidad consumida, la presentación del producto —no es lo mismo utilizar una especia para condimentar que tomar un extracto concentrado— y los medicamentos que recibe cada persona.

Cúrcuma: precauciones con los medicamentos para la diabetes

La cúrcuma es conocida por sus compuestos con actividad antiinflamatoria, entre ellos la curcumina. También se ha investigado su posible efecto sobre la regulación de la glucosa en sangre. Según Rojas, este aspecto merece atención en las personas que toman medicamentos para la diabetes, como la metformina o la insulina, debido a la posibilidad de que se produzcan cambios en los niveles de glucosa.

No obstante, la evidencia sobre la magnitud de estas interacciones todavía es limitada y no permite afirmar que el consumo habitual de cúrcuma provoque necesariamente una hipoglucemia en quienes reciben estos tratamientos. La precaución es especialmente importante con los suplementos concentrados. Quienes tienen diabetes deberían consultar con su médico antes de incorporarlos y no modificar ni suspender la medicación por cuenta propia.

Cúrcuma Foto: Pixabay.

Pimienta negra: posibles cambios en la acción de algunos fármacos

La pimienta negra contiene piperina, una sustancia que puede modificar la absorción y el metabolismo de determinados compuestos. Por esa razón, se estudia su posible influencia sobre la acción de algunos medicamentos. Rojas menciona entre los fármacos que requieren precaución ciertos antibióticos, como el ciprofloxacino; antihipertensivos, como el amlodipino; y analgésicos y antiinflamatorios, como el ibuprofeno y el diclofenaco.

Sin embargo, la existencia de un mecanismo de interacción no significa que todas estas combinaciones produzcan efectos adversos en condiciones habituales de consumo. El riesgo depende del medicamento, la dosis y la cantidad de piperina ingerida.

La diferencia entre condimentar una comida con pimienta y consumir extractos concentrados es relevante. Estos últimos pueden aportar cantidades mucho mayores de piperina y, por lo tanto, merecen especial precaución cuando se toman medicamentos de forma regular.

Pimienta Foto: Freepik

Jengibre: atención si tomás anticoagulantes

El jengibre se utiliza tanto en preparaciones culinarias como en productos destinados a aliviar las náuseas y algunas molestias digestivas. No obstante, también se ha estudiado su posible efecto sobre la coagulación sanguínea. Por eso, las personas que toman anticoagulantes, como la warfarina o el acenocumarol, o antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, deberían consultar antes de incorporar suplementos de jengibre o aumentar considerablemente su consumo.

La preocupación es que determinadas preparaciones podrían aumentar el riesgo de sangrado, aunque la evidencia disponible sobre la relevancia clínica de esta interacción no es concluyente en todos los casos. Si una persona toma estos medicamentos, no debería asumir que un suplemento de jengibre es inocuo por su origen natural. Ante la aparición de sangrados inusuales, hematomas sin explicación o cualquier otro síntoma preocupante, corresponde buscar orientación médica.

Jengibre. Foto: Commons.

¿Hay que dejar de consumir estas especias si tomás medicamentos? No necesariamente. La advertencia no implica que todas las personas medicadas deban eliminar la cúrcuma, la pimienta negra o el jengibre de su alimentación. Utilizarlos en cantidades culinarias habituales no equivale a tomar suplementos concentrados, y el nivel de riesgo varía según cada combinación.

La medida más prudente es informar al médico o al farmacéutico sobre todos los productos que se consumen, incluidos suplementos, extractos, infusiones y preparados herbales. Esta información permite evaluar posibles interacciones y determinar si hace falta ajustar alguna recomendación.

Con base en La Nación/GDA