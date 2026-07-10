Cómo hacer una ensalada de pollo cremosa usando pocos ingredientes y una preparación de diez minutos

Una ensalada de pollo puede salvar cualquier comida, y es sencilla, rápida y nutritiva. Esta receta combina pollo cocido y desmenuzado con choclo, morrón rojo, cebolla colorada y cilantro, con un aderezo que la hace cremosa y potencia todos los sabores.

Esta preparación ofrece una textura suave y fresca, además de ser una fuente importante de proteínas gracias al pollo. Además, resulta ideal para quienes quieran algo nutritivo y fácil de preparar en casa.

El rol de cada uno de los ingredientes de la ensalada de pollo

La combinación de ingredientes de esta ensalada tiene un balance perfecto entre lo dulce, crocante y jugoso. El choclo aporta dulzura natural, mientras que el morrón rojo y la cebolla le dan un toque crocante y un sabor más intenso. El cilantro aporta un aroma fresco que realza el plato.

La mayonesa es una de las claves de esta ensalada. En su cantidad justa, convierte la ensalada en una preparación cremosa y suave que se equilibra con el ácido del limón.

Esta receta es versátil y puede ser consumida como un plato principal o servir como acompañamiento en reuniones o celebraciones. Es una opción económica, saludable y práctica para toda la familia, adecuada tanto para almuerzos como cenas ligeras. Además, es una preparación que no requiere más de diez minutos.

¿Cuáles son los ingredientes de la ensalada de pollo cremosa?

Para esta ensalada, se precisan los siguientes ingredientes que suelen encontrarse en toda cocina:

