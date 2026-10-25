Cómo hacer arroz amarillo con zanahoria: receta fácil, paso a paso y los ingredientes clave

Preparar un arroz amarillo con zanahoria es una excelente alternativa para transformar una guarnición clásica en un plato colorido y sabroso. La receta, difundida por el canal de YouTube Cocina Con Ilse, combina una base sofrita de vegetales frescos con proporciones exactas de líquido y especias para lograr que el grano quede suelto y en su punto justo de cocción en pocos minutos.

Ingredientes necesarios para el arroz amarillo con zanahoria

Para replicar esta preparación en casa se requiere contar con los siguientes elementos básicos de despensa y verdulería:

Una taza de arroz.

Dos tazas de agua.

Una taza de zanahoria rallada.

Una cucharada de manteca.

Una cucharada de aceite de oliva.

Una cucharadita de sal.

Una cucharadita de cúrcuma (responsable del color amarillo vibrante).

Una cucharadita de consomé de pollo en polvo.

Tres dientes de ajo.

1/2 pimiento.

1/4 de cebolla.

Taza con arroz. Foto: Canva.

Paso a paso para la cocción del arroz amarillo con zanahoria

El procedimiento combina técnicas sencillas de sofrito y tostado para potenciar los sabores: