Cómo hacer arroz amarillo con zanahoria: receta fácil, paso a paso y los ingredientes clave
Con pocos ingredientes y una preparación que no requiere técnicas complejas, esta receta permite resolver el acompañamiento de las comidas cotidianas y sumar variedad al menú sin gastar de más.
Preparar un arroz amarillo con zanahoria es una excelente alternativa para transformar una guarnición clásica en un plato colorido y sabroso. La receta, difundida por el canal de YouTube Cocina Con Ilse, combina una base sofrita de vegetales frescos con proporciones exactas de líquido y especias para lograr que el grano quede suelto y en su punto justo de cocción en pocos minutos.
Ingredientes necesarios para el arroz amarillo con zanahoria
Para replicar esta preparación en casa se requiere contar con los siguientes elementos básicos de despensa y verdulería:
- Una taza de arroz.
- Dos tazas de agua.
- Una taza de zanahoria rallada.
- Una cucharada de manteca.
- Una cucharada de aceite de oliva.
- Una cucharadita de sal.
- Una cucharadita de cúrcuma (responsable del color amarillo vibrante).
- Una cucharadita de consomé de pollo en polvo.
- Tres dientes de ajo.
- 1/2 pimiento.
- 1/4 de cebolla.
Paso a paso para la cocción del arroz amarillo con zanahoria
El procedimiento combina técnicas sencillas de sofrito y tostado para potenciar los sabores:
- Preparación de los vegetales: picar los tres dientes de ajo, el cuarto de cebolla y la mitad del pimiento. Rallar la zanahoria hasta completar una taza.
- Preparación del sofrito: calentar una cucharada de aceite de oliva y una de manteca en una olla a fuego medio. Añadir el ajo, la cebolla y el pimiento, y sofreír durante dos o tres minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar durante un minuto más.
- Incorporación del arroz y los condimentos: agregar la taza de arroz y tostar durante dos minutos, removiendo constantemente. Añadir la sal, la cúrcuma y el consomé de pollo en polvo, y mezclar para distribuir los condimentos de manera uniforme.
- Cocción del arroz: verter las dos tazas de agua y llevar la preparación a hervor. Cuando el nivel del líquido baje hasta aproximarse al arroz, reducir el fuego al mínimo, tapar la olla y cocinar durante 15 a 20 minutos, hasta que el agua se absorba.
- Reposo y servicio: apagar el fuego y dejar reposar el arroz tapado durante cinco minutos. Separar suavemente los granos con un tenedor antes de servir.
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