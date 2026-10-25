Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Nutrición

Cómo hacer arroz amarillo con zanahoria: receta fácil, paso a paso y los ingredientes clave

Con pocos ingredientes y una preparación que no requiere técnicas complejas, esta receta permite resolver el acompañamiento de las comidas cotidianas y sumar variedad al menú sin gastar de más.

El País
El País
25/10/2026, 16:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Plato hondo de arroz amarillo con zanahoria.
Plato hondo de arroz amarillo con zanahoria.
Foto: Chat GPT.

Preparar un arroz amarillo con zanahoria es una excelente alternativa para transformar una guarnición clásica en un plato colorido y sabroso. La receta, difundida por el canal de YouTube Cocina Con Ilse, combina una base sofrita de vegetales frescos con proporciones exactas de líquido y especias para lograr que el grano quede suelto y en su punto justo de cocción en pocos minutos.

Panqueques caseros sin grumos: el método 2-1-1 para lograr la masa perfecta

Ingredientes necesarios para el arroz amarillo con zanahoria

Para replicar esta preparación en casa se requiere contar con los siguientes elementos básicos de despensa y verdulería:

  • Una taza de arroz.
  • Dos tazas de agua.
  • Una taza de zanahoria rallada.
  • Una cucharada de manteca.
  • Una cucharada de aceite de oliva.
  • Una cucharadita de sal.
  • Una cucharadita de cúrcuma (responsable del color amarillo vibrante).
  • Una cucharadita de consomé de pollo en polvo.
  • Tres dientes de ajo.
  • 1/2 pimiento.
  • 1/4 de cebolla.
Taza con arroz.
Taza con arroz.
Foto: Canva.

Paso a paso para la cocción del arroz amarillo con zanahoria

El procedimiento combina técnicas sencillas de sofrito y tostado para potenciar los sabores:

  1. Preparación de los vegetales: picar los tres dientes de ajo, el cuarto de cebolla y la mitad del pimiento. Rallar la zanahoria hasta completar una taza.
  2. Preparación del sofrito: calentar una cucharada de aceite de oliva y una de manteca en una olla a fuego medio. Añadir el ajo, la cebolla y el pimiento, y sofreír durante dos o tres minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Incorporar la zanahoria rallada y mezclar durante un minuto más.
  3. Incorporación del arroz y los condimentos: agregar la taza de arroz y tostar durante dos minutos, removiendo constantemente. Añadir la sal, la cúrcuma y el consomé de pollo en polvo, y mezclar para distribuir los condimentos de manera uniforme.
  4. Cocción del arroz: verter las dos tazas de agua y llevar la preparación a hervor. Cuando el nivel del líquido baje hasta aproximarse al arroz, reducir el fuego al mínimo, tapar la olla y cocinar durante 15 a 20 minutos, hasta que el agua se absorba.
  5. Reposo y servicio: apagar el fuego y dejar reposar el arroz tapado durante cinco minutos. Separar suavemente los granos con un tenedor antes de servir.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Recetas fáciles
Te puede interesar