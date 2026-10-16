Cómo elegir una buena manzana: cinco claves para reconocer su frescura y conservarla

Elegir una buena manzana no depende solamente de su apariencia. Hay algunos detalles que permiten reconocer su estado y evitar frutas demasiado blandas, secas o en malas condiciones.

El color, la firmeza al tacto y el aroma son algunas de las señales que conviene observar antes de comprarlas.

Existen distintas variedades de manzanas, cada una con características particulares de color, textura y sabor. Entre las más conocidas se encuentran:

Golden Delicious: de color amarillo verdoso, pulpa jugosa y sabor dulce.

Red Delicious: tiene cáscara roja y brillante, forma alargada y sabor entre dulce y ácido.

Granny Smith: se distingue por su piel verde, textura firme y sabor ácido.

Royal Gala: es de tamaño mediano, presenta tonos rojizos y tiene pulpa crujiente, jugosa y de sabor dulce.

Manzana criolla: combina colores rojos, verdes y amarillos. Es más pequeña que la Red Delicious, tiene un sabor dulce y ácido y se utiliza habitualmente para elaborar dulces y conservas.

Foto: Pixnio.

En qué fijarse al comprar manzanas

1. El color y la apariencia

Conviene elegir manzanas con un color brillante y uniforme, según las características de cada variedad. Es preferible evitar las que tengan manchas, zonas decoloradas o moho, ya que podrían estar en malas condiciones.

2. El tallo

Es preferible elegir frutas que conserven el tallo, ya que esto puede favorecer su conservación. Cuando lo pierden, el proceso de maduración puede acelerarse y la manzana durar menos tiempo.

3. La firmeza al tacto

Al presionar suavemente la fruta con los dedos, debería sentirse firme y ceder ligeramente, sin estar demasiado blanda.

4. El aroma

El olor también puede dar pistas sobre el estado de la manzana. Lo recomendable es elegir las que tengan un aroma suave y agradable y evitar aquellas con olores extraños, que podrían indicar que están fermentando.

5. El peso

Al comparar manzanas de tamaño similar, conviene elegir las que se sientan más pesadas. Esto puede indicar que contienen una buena cantidad de jugo y que no están secas por dentro.

Cómo conservar las manzanas en casa

Una vez realizada la compra, algunos cuidados pueden ayudar a mantener las manzanas frescas durante más tiempo.

Guardarlas en la heladera: se pueden colocar en una bolsa de papel o plástico dentro de la heladera. Se recomienda dejarla abierta para permitir la circulación del aire y evitar la acumulación de humedad.

Separarlas de otras frutas: las manzanas liberan etileno, un gas que acelera la maduración. Por eso, conviene mantenerlas separadas de otras frutas, especialmente de las que ya están maduras.

Rociarlas con agua: el material original también propone rociar las manzanas regularmente como una forma de retrasar su maduración o deterioro.

Observar el aspecto, comprobar la firmeza y el aroma, y comparar el peso son medidas sencillas que ayudan a elegir manzanas en mejores condiciones. Además, conservarlas adecuadamente una vez en casa permite cuidar su frescura.

En base a El Universal/GDA