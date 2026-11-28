El 14 de noviembre fue el Día mundial de la diabetes, una fecha elegida porque es el natalicio del médico canadiense Frederick Banting, quien junto a Charles Best (uno de sus asistentes) logró aislar, y así descubrir, la insulina en la década de 1920.

La diabetes (en sus dos variantes) es uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial y su impacto en la calidad de vida de las personas y a nivel social seguirá creciendo. No solo habrá un aumento de personas afectadas, sino que el problema se agrava porque se trata a menudo de una afección que tiene un diagnóstico tardío.

A esas dificultades se les suman otras como que no todos tienen igual acceso a los tratamientos disponibles, además de que portar esa enfermedad conlleva complicaciones cardiovasculares, renales, neurológicas y visuales (una persona puede perder su visión a raíz de ser diabética).

Beatriz Portilla. Foto: Gentileza.

Beatriz Portilla es licenciada en nutrición y se especializa en esta enfermedad. Además, es la portavoz para todo el continente latinoamericano de la marca de edulcorantes Splenda, y conversó con Bienestar sobre los desafíos a enfrentar cuando se trata de la diabetes.

De acuerdo a Portilla, lo primero que hay que entender es que la diabetes es una enfermedad más compleja de lo que muchas veces se creía, que asociaba a la diabetes a un excesivo consumo de azúcares.

Actualmente, la ciencia médica sabe que se trata de una afección que, como dice Portilla, “es crónica y multifactorial”. La experta agrega que se trata de una “enfermedad vinculada a factores genéticos y metabólicos”. No obstante, no deja de ser importante regular el consumo de azúcares. Aunque eso por sí solo no alcance, en rigor y en todos los casos, a prevenir que uno desarrolle diabetes tipo 2 (en el caso de la otra diabetes —la tipo 1— su origen es autoinmune y no está relacionado con consumir azúcares en exceso), sí puede contribuir a prevenirla.

Edulcorantes. Foto: Commons.

Y ahí es que, acota Portilla, un edulcorante bajo en calorías y artificial, puede hacer un aporte a la salud. “Sin embargo”, agrega, “todavía existen muchos preconceptos sobre este tipo de productos”.

Para despejar ese tipo de preconceptos es que Portilla ejerce la comunicación para la marca, y la experta aclara desde el vamos de que el producto que ella representa no hace milagros. Antes bien, la inclusión de un edulcorante artificial debe considerarse como una parte de un esquema de hábitos saludables más abarcador.

“Una alimentación equilibrada en la que haya lugar para frutas y verduras, ejercicios físicos regulares” dice Portilla, pero también una dieta en la que haya lugar para bocados dulces como ciertos postres o piezas de repostería. En vez de endulzar con azúcar o comprar productos con un exceso de azúcares agregados, uno mismo puede controlar la cantidad de azúcares si prepara sus propias “golosinas” (tortas, bizcochuelos, mousses, etc.) con edulcorantes bajos en calorías, como los que Portilla representa.

“Lo importante es saber que todos estos productos son seguros y aptos para consumir”, afirma la portavoz de la marca, en referencia a uno de los preconceptos a los que se refería anteriormente.

Además, agrega que dentro del mercado hay una variedad importante de sabores de edulcorantes. “No todos los edulcorantes de bajas calorías saben igual”, comenta. Algunos preferirán endulzar el café con un determinado tipo de edulcorante, mientras otros elegirán otro para sus bizcochuelos.

Con todo, Portilla vuelve sobre una recomendación que ya realizó: una dieta que sea lo más equilibrada posible, hacer ejercicios regularmente, evitar factores de riesgo como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, realizar chequeos médicos periódicos y —en términos generales— llevar una vida lo más saludable posible. Eso no asegura una inmunidad total a la enfermedad pero sí contribuye a disminuir el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2.