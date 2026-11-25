Sostener una alimentación saludable no implica someterse a dietas restrictivas ni gastar de más en productos costosos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya la relevancia de sumar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos a la mesa diaria, además de darle prioridad al agua natural.

Según estas directrices nutricionales, uno de los pilares pasa por inclinarse hacia alimentos frescos —en lo posible de estación— y recortar la ingesta de ultraprocesados y bebidas con azúcar agregada. Dentro de estas pautas se destacan cinco grupos esenciales para integrar a las comidas de todos los días, cada uno con nutrientes y roles puntuales en el organismo.

Los cinco grupos recomendados para el consumo diario

Frutas y verduras frescas: La OMS aconseja que las personas adultas ingieran un mínimo de 400 gramos al día, lo que equivale a unas cinco porciones. Aportan fibra, vitaminas y minerales, y su consumo sostenido dentro de una dieta equilibrada se asocia con un menor riesgo de obesidad, patologías cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer.

Legumbres: Lentejas, porotos y garbanzos representan una fuente valiosa de fibra, proteína vegetal y minerales como hierro, magnesio y zinc. Las Guías Alimentarias de México sugieren incorporarlos cada día en el marco de una dieta diversa, ya que colaboran en el control de la glucosa en sangre y ayudan a sostener valores adecuados de colesterol y triglicéridos . Su versatilidad permite combinarlos fácilmente con vegetales y cereales.



Lentejas, porotos y garbanzos representan una fuente valiosa de fibra, proteína vegetal y minerales como hierro, magnesio y zinc. Las Guías Alimentarias de México sugieren incorporarlos cada día en el marco de una dieta diversa, ya que colaboran en el control de la glucosa en sangre y ayudan a sostener valores adecuados de y . Su versatilidad permite combinarlos fácilmente con vegetales y cereales. Cereales integrales: El organismo internacional plantea que los carbohidratos procedan mayormente de frutas, verduras, legumbres y granos enteros como la avena, el arroz integral o preparaciones hechas con maíz integral. A diferencia de los refinados, conservan gran parte de sus componentes naturales, brindando fibra y energía en porciones que deben ajustarse al gasto físico y requerimiento de cada individuo.

Cereales. Foto: Freepik.

Agua natural: Si bien no es un alimento en sentido estricto, resulta central en cualquier pauta saludable para garantizar una buena hidratación y favorecer la eliminación de desechos sin sumar calorías ni azúcares. La OMS sugiere tomarla a lo largo de la jornada y en las comidas en reemplazo de refrescos, jugos azucarados o bebidas en polvo, en línea con su recomendación de mantener los azúcares libres por debajo del 10 % de la energía diaria.



Si bien no es un alimento en sentido estricto, resulta central en cualquier pauta saludable para garantizar una buena y favorecer la eliminación de desechos sin sumar calorías ni azúcares. La OMS sugiere tomarla a lo largo de la jornada y en las comidas en reemplazo de refrescos, jugos azucarados o bebidas en polvo, en línea con su recomendación de mantener los azúcares libres por debajo del 10 % de la energía diaria. Frutos secos y semillas: Opciones como nueces, almendras y distintas semillas pueden sumarse a diario en porciones moderadas. Aportan fibra, proteínas vegetales y grasas insaturadas, motivo por el cual la OMS los contempla dentro de una dieta nutritiva y variada.

Si hay nueces entre los frutos secos, es una combinación nutricional beneficiosa. Foto: Commons.

El equilibrio general por encima de un producto aislado

Las recomendaciones de la OMS y de la autoridad sanitaria mexicana coinciden en que la clave reside en sostener una alimentación diversa, priorizar lo fresco y moderar los productos ultraprocesados.

Al momento de sumar estos cinco grupos a la rutina, resulta fundamental contemplar las condiciones de salud personales, las necesidades nutricionales de cada etapa y la disponibilidad local de los alimentos. Ningún producto aislado alcanza por sí solo para evitar enfermedades, por lo que el impacto positivo surge de la suma de los hábitos alimentarios cotidianos.

En base a El Universal/GDA