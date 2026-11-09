Cáncer: seis patrones de alimentación asociados con una mayor esperanza de vida tras superar la enfermedad

La alimentación puede desempeñar un papel importante en la salud de las personas que han superado un cáncer.

Un estudio publicado en la revista científica JACC: Advances encontró que mantener determinados patrones alimenticios saludables se relaciona con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y una mayor esperanza de vida.

La investigación, realizada por especialistas de la Universidad Sun Yat-sen, en Guangzhou, China, identificó que las personas con mayor adherencia a ciertos modelos de alimentación podían tener entre 1,66 y 3,32 años más de esperanza de vida que aquellas que los seguían en menor medida.

Por qué es importante cuidar la alimentación después del cáncer

A medida que mejoran los métodos de detección y los tratamientos contra el cáncer, cada vez más personas logran superar la enfermedad. Sin embargo, quienes tienen antecedentes de cáncer también presentan una mayor vulnerabilidad a desarrollar problemas cardiovasculares.

Según los investigadores, este riesgo no se limita a quienes recibieron tratamientos como quimioterapia o radioterapia, sino que también puede afectar a personas que no fueron sometidas a estos procedimientos.

Aunque la alimentación tiene un papel importante en la prevención y el retraso de enfermedades crónicas, todavía no se comprende por completo cómo los distintos patrones alimenticios influyen en la salud cardiovascular de quienes han superado un cáncer.

Mujer se debate entre comer sano o elegir los dulces para adelgazar. Foto: Freepik

En ese sentido, Yang-Xin Chen, autor principal del estudio y médico del Departamento de Cardiología del Hospital Conmemorativo Sun Yat-sen, señaló la importancia de identificar los factores que permiten reconocer a los grupos de mayor riesgo y orientar tratamientos específicos dentro de la atención cardio-oncológica.

Un estudio con más de 8.700 personas durante 12 años

Para analizar la relación entre alimentación y salud cardiovascular, los investigadores estudiaron los datos de más de 8.700 personas con antecedentes de cáncer que formaban parte de la cohorte del Biobanco del Reino Unido.

Al comienzo del seguimiento, ninguno de los participantes presentaba enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, después de aproximadamente 12 años, 1.116 habían experimentado algún evento de este tipo.

Los especialistas compararon distintos patrones alimenticios para identificar cuáles mostraban una asociación más favorable con la prevención de problemas cardíacos y la esperanza de vida.

Las seis dietas relacionadas con una mejor salud cardiovascular

El análisis identificó seis patrones de alimentación asociados con efectos protectores frente a los eventos cardiovasculares:

Dieta mediterránea (MED): fue uno de los patrones de alimentación saludable incluidos en el estudio.

Dieta MIND: combina características de la alimentación mediterránea y de la dieta DASH, con énfasis en el retraso del deterioro neurodegenerativo.

Índice de alimentación saludable AHEI-2010: evalúa la adherencia a un patrón de alimentación saludable.

Dieta DASH: es un modelo alimenticio diseñado para detener la hipertensión.

Índice de alimentación saludable basada en plantas (hPDI): mide la adherencia a un patrón saludable centrado en productos vegetales.

Índice inflamatorio de la dieta ajustado por energía invertido (E-DII): evalúa el patrón alimenticio en función de su relación con la inflamación.

Por otra parte, la dieta saludable baja en grasas (HLFD) no mostró beneficios significativos en el análisis.

Frutas y verduras, foto travelbook - Fotolia /travelbook - Fotolia

La alimentación saludable podría sumar hasta tres años de vida

Uno de los resultados más destacados fue la diferencia en la esperanza de vida entre las personas con mayor adherencia a los patrones alimenticios saludables y aquellas con menor adherencia.

De acuerdo con los datos, quienes seguían en mayor medida estos modelos presentaban entre 1,66 y 3,32 años más de esperanza de vida.

Los resultados sugieren que los posibles beneficios no están asociados exclusivamente con una dieta determinada, sino que pueden encontrarse en diferentes modelos de alimentación saludable.

«Nuestros hallazgos sugieren que los beneficios cardiovasculares de la dieta en los supervivientes de cáncer no se limitan a una dieta ideal, sino que se observan en varios patrones dietéticos saludables basados en la evidencia», señaló Chen.

El especialista agregó que estos resultados respaldan un enfoque nutricional flexible, en lugar de uno prescriptivo, para el cuidado de las personas que han superado un cáncer.

En base a El Tiempo/GDA