Tallas irreales y redes sociales: el impacto silencioso en la salud mental de los adolescentes

La presión por entrar en tallas de ropa consideradas irreales puede tener consecuencias directas en la salud mental de los adolescentes. Así lo plantea una investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que vincula estas exigencias con un mayor riesgo de ansiedad, autocrítica y trastornos de la conducta alimentaria.

El trabajo, publicado en la revista científica Journal of Eating Disorders, contó con la participación de la psiquiatra e investigadora Lucía Gallego y reveló que en España se registraron 15.338 internaciones por anorexia nerviosa en los últimos 21 años.

Esa cifra representa el 12,9 % de las hospitalizaciones vinculadas a trastornos mentales en jóvenes. Además, el estudio señala que el 90 % de los casos corresponde a mujeres, con una edad promedio de 15 años. También se observó que las internaciones tuvieron una duración media de 14 días, superior a la de otros trastornos psiquiátricos.

La frustración de no “encajar”

Gallego, quien además dirige el Instituto de Salud Mental y Bienestar “Emooti”, advirtió que las dificultades para encontrar tallas disponibles en la ropa adolescente pueden aumentar el malestar psicológico.

Según explicó la especialista, la imposibilidad frecuente de acceder a determinadas prendas o talles puede derivar en ansiedad, perfeccionismo, autocrítica y sensación de exclusión social.

La investigación también pone el foco en la comercialización de tallas extremadamente pequeñas o en formatos únicos, algo que, de acuerdo con la psiquiatra, contribuye a reforzar un ideal corporal limitado.

En declaraciones difundidas por UNIR, Gallego sostuvo que este fenómeno “no solo define una estética, sino que condiciona la salud mental de una generación”.

La experta agregó que no poder usar determinada talla puede llevar a una evaluación negativa sobre el propio cuerpo y favorecer el inicio de dietas restrictivas sin control médico, incrementando así el riesgo de desarrollar anorexia nerviosa o bulimia.

Joven adolescente en su cuarto. Foto: Freepik.

Redes sociales y comparación constante

El estudio también analiza el peso que tienen las redes sociales en la percepción corporal de las adolescentes.

De acuerdo con Gallego, muchas jóvenes comparan su aspecto físico con imágenes filtradas o editadas, reforzando la idea de que existe “algo incorrecto” en sus cuerpos.

La psiquiatra señaló además que la mala percepción de la propia imagen aparece como uno de los principales factores asociados al riesgo de autolesiones y conductas suicidas.

En ese sentido, explicó que cuando las adolescentes sienten que no encajan en la ropa utilizada por su grupo de referencia, pueden interpretar que tampoco pertenecen al entorno social al que aspiran.

En base a El Tiempo/GDA