¿Qué es el reparenting? Guía sobre el proceso terapéutico para sanar vínculos y traumas de la infancia

La reparentalización o reparenting es un proceso terapéutico que busca reparar heridas emocionales vinculadas con la infancia. En los últimos años, esta práctica ganó popularidad en redes sociales y comunidades digitales, donde muchas personas comparten experiencias relacionadas con trauma infantil, dificultades para establecer límites y problemas de regulación emocional.

Diversas investigaciones y enfoques terapéuticos sostienen que muchas conductas adultas pueden estar relacionadas con experiencias tempranas en las que las figuras de cuidado estuvieron ausentes física o emocionalmente, o condicionaron el afecto al cumplimiento de expectativas. Esto puede derivar en sentimientos persistentes de culpa, autoexigencia, ansiedad o dificultades en los vínculos personales.

Según expertos en salud mental, la reparentalización propone identificar esas experiencias de la infancia y desarrollar nuevas formas de autocuidado emocional en la vida adulta. El objetivo no es “volver al pasado”, sino construir herramientas más saludables para relacionarse con uno mismo y con los demás.

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Qué es la reparentalización y cómo surgió

El concepto de reparenting surgió dentro del Análisis Transaccional, una corriente psicológica desarrollada en la década de 1960. Esta teoría plantea que las personas incorporan modelos internos de sus figuras parentales, los cuales influyen en la autoestima, la comunicación y las relaciones afectivas.

La ciencia psicológica sostiene que estos patrones pueden mantenerse durante años de forma inconsciente, afectando decisiones, vínculos y respuestas emocionales. Por eso, la reparentalización busca reemplazar mensajes internos rígidos o críticos por formas más compasivas de diálogo interno.

Especialistas atribuyen el crecimiento de este fenómeno a varios factores:



Mayor acceso al lenguaje de la salud mental .

. Reducción de los tabúes sobre la infancia y los vínculos familiares.

Expansión de contenidos sobre trauma, bienestar emocional y desarrollo personal en redes sociales.

Además, investigaciones recientes sugieren que ciertas experiencias infantiles pueden estar relacionadas con síntomas como ataques de pánico, miedos persistentes, trastornos del sueño, ansiedad o problemas alimentarios.

El auge del reparenting en redes sociales

La expansión del reparenting también estuvo impulsada por comunidades virtuales y creadores de contenido enfocados en bienestar emocional y crecimiento personal. Muchos de estos contenidos parten de una idea respaldada por expertos: las personas suelen repetir patrones emocionales aprendidos en la infancia, incluso cuando esos mecanismos ya no resultan saludables.

En redes sociales se popularizaron prácticas orientadas al llamado “niño interior”, un concepto utilizado en psicología para describir aspectos emocionales vinculados con las primeras etapas de la vida.

Entre las actividades más difundidas aparecen:



Mantener conversaciones internas compasivas.

Reconocer necesidades emocionales postergadas.

Realizar actividades que generaban bienestar en la infancia.

Validar logros personales.

Incorporar espacios de descanso emocional y recreación.

Algunas investigaciones sobre bienestar psicológico destacan que actividades simples, recreativas y creativas pueden favorecer la regulación emocional y reducir el estrés.

La importancia del acompañamiento terapéutico

Aunque ciertas prácticas de autocompasión y autocuidado emocional pueden resultar beneficiosas, especialistas advierten que los procesos profundos de reparentalización suelen requerir acompañamiento profesional.

Expertos en trauma y psicoterapia señalan que revisar experiencias tempranas puede activar emociones intensas o recuerdos difíciles de procesar en soledad. Por eso, recomiendan contar con una guía terapéutica que ayude a sostener el proceso de manera segura. También advierten que algunas versiones simplificadas del reparenting difundidas en redes sociales pueden resultar insuficientes o confusas si se aplican fuera de contexto.

Aun así, distintas corrientes psicológicas coinciden en que revisar la propia crianza y comprender ciertos patrones emocionales puede ayudar a modificar conductas actuales y mejorar la calidad de los vínculos.

La creciente popularidad de la reparentalización, concluyen especialistas e investigaciones recientes, refleja un interés cada vez mayor por la salud mental, el bienestar emocional y la reparación de experiencias infantiles no resueltas.