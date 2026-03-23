Salud mental en adolescentes, ¿cuáles son las señales de alerta que los padres no pueden ignorar?

La salud mental en adolescentes se ha convertido en una preocupación central en el ámbito sanitario y social. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 30 % de los trastornos se inician en esta etapa, cuando la depresión y la ansiedad empiezan a manifestarse con mayor frecuencia.

Se trata de un período atravesado por cambios profundos —físicos, hormonales y neurológicos— que inciden directamente en la identidad, la gestión emocional y los vínculos. Lejos de ser solo una transición, la adolescencia es una fase determinante para construir herramientas que acompañarán toda la vida.

Factores que influyen en el bienestar emocional

El bienestar de los jóvenes está atravesado por múltiples variables que suelen actuar en conjunto. El entorno digital, la dinámica familiar y la presión social son hoy algunos de los factores más influyentes en la salud emocional.

En particular, el uso intensivo de redes sociales introduce dinámicas de comparación constante, búsqueda de aprobación y exposición al ciberacoso, lo que puede afectar la autoestima. A esto se suman las exigencias académicas y el deseo de pertenecer, que muchas veces generan estrés y baja tolerancia a la frustración.

En el plano familiar, tanto los conflictos como la ausencia o incluso la sobreprotección pueden impactar en el desarrollo emocional. La combinación de estos elementos configura escenarios que, si no se atienden, pueden aumentar el riesgo de trastornos.

Chicas jóvenes usan sus celulares. Foto: Freepik.

Señales de alerta que no conviene minimizar

Detectar a tiempo ciertos cambios puede marcar la diferencia. Entre las principales señales vinculadas a la salud mental en adolescentes aparecen la tristeza persistente, la irritabilidad constante y el aislamiento social.

También deben encenderse las alertas ante modificaciones en los hábitos de sueño o alimentación, el bajo rendimiento académico repentino y la pérdida de interés por actividades que antes generaban disfrute. A esto se suman expresiones negativas sobre sí mismos o conflictos frecuentes en el entorno familiar.

En situaciones más delicadas, pueden aparecer conductas de riesgo o autolesiones. Si bien un cambio aislado no siempre indica un problema grave, cuando estos signos se sostienen en el tiempo o afectan la vida cotidiana, es fundamental consultar y buscar acompañamiento profesional.

El rol clave de la familia

Diversos estudios, como los publicados en Journal of Adolescent Health, destacan que la calidad del vínculo familiar puede actuar como un fuerte factor protector frente a la ansiedad y la depresión.

En este sentido, la comunicación ocupa un lugar central. Generar espacios de diálogo donde el adolescente se sienta escuchado, sin juicios, favorece la construcción de confianza y fortalece la autoestima. Poder hablar de lo que les pasa es, muchas veces, el primer paso para prevenir problemas mayores.

Sin embargo, todavía persisten creencias que dificultan este proceso, como minimizar lo que sienten los jóvenes o pensar que pedir ayuda es un signo de debilidad. Estas ideas no hacen más que reforzar el silencio y postergar intervenciones necesarias.

El momento temido por muchos padres: el nene tiene celular. Foto: Freepik.

Prevenir también es acompañar

En un contexto cada vez más desafiante, promover la salud mental implica mucho más que reaccionar ante un problema. Supone construir entornos seguros, fomentar rutinas saludables y compartir tiempo de calidad.

Fortalecer los vínculos, estar atentos a las señales y habilitar la conversación son herramientas concretas que pueden marcar una diferencia real. Porque, en definitiva, acompañar a un adolescente es también ayudarlo a desarrollar recursos para enfrentar lo que viene.