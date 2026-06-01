Qué tienen en común las personas que llegan solas a la vejez, según un estudio de Harvard

Durante décadas, muchas personas asociaron la idea de llegar a la vejez sin pareja con tristeza, aislamiento o fracaso sentimental. Sin embargo, distintas investigaciones comenzaron a cuestionar esa percepción y sugieren que el bienestar en la adultez no depende exclusivamente de mantener una relación amorosa estable.

Uno de los estudios más citados sobre este tema es “Tener buenos genes es bueno, pero la alegría es mejor”, desarrollado por la Universidad de Harvard. Considerada una de las investigaciones más extensas sobre calidad de vida y envejecimiento, comenzó en 1938 y analizó durante años cómo influyen las relaciones humanas, los hábitos y el entorno emocional en la salud física y mental.

Los hallazgos indican que el bienestar no está necesariamente ligado al estado civil. Especialistas afirman que muchas personas solteras logran construir vidas plenas gracias a sus amistades, los vínculos familiares y actividades que fortalecen su estabilidad emocional.

La investigación destaca que las conexiones humanas de calidad tienen más impacto que simplemente estar acompañado sentimentalmente. Es decir, una persona puede sentirse satisfecha y emocionalmente estable aun sin compartir su vida con una pareja.

Entre las características más frecuentes en quienes envejecen sin compañero sentimental aparece la independencia emocional. Expertos señalan que estas personas suelen desarrollar una mayor autonomía para tomar decisiones, organizar su rutina y disfrutar del tiempo en soledad sin percibirlo de manera negativa.

Adulto mayor. Foto: Pixabay

La psicóloga Bella DePaulo explicó en una entrevista con el diario La Vanguardia que existe un estigma social alrededor de quienes no tienen una relación amorosa estable. Según sus análisis, muchas veces se asume erróneamente que la ausencia de pareja implica infelicidad, cuando algunas personas experimentan tranquilidad y satisfacción viviendo de manera independiente.

Otro aspecto señalado es que quienes permanecen solteros durante la adultez suelen fortalecer otros vínculos importantes. En lugar de centrar toda su atención en una relación romántica, dedican tiempo a cultivar amistades, compartir con la familia o participar en actividades sociales que enriquecen su vida cotidiana.

Además, la autonomía puede favorecer el crecimiento personal. Muchas personas aprovechan esta etapa para enfocarse en proyectos profesionales, viajes, pasatiempos o metas individuales que les generan satisfacción y bienestar emocional.

Los especialistas remarcan que llegar a una edad avanzada sin pareja no significa necesariamente vivir en soledad. La independencia emocional, los vínculos cercanos y el equilibrio personal aparecen como algunos de los factores más importantes para alcanzar una vida plena y saludable con el paso de los años.

En base a El Tiempo/GDA