Resiliencia: las cinco herramientas de Gisela Gilges que ayudan a salir adelante después de una crisis emocional

La resiliencia no significa atravesar una situación difícil sin sufrir ni salir ileso de una crisis. Según explicó la life coach Gisela Gilges, se trata de desarrollar herramientas internas y externas que permitan seguir adelante sin quedar atrapado en el dolor.

“No es que no te duela, es tener recursos para no quedarte viviendo en el lugar donde la vida te golpeó”, expresó la especialista al reflexionar sobre por qué, ante una misma experiencia adversa, algunas personas logran recomponerse mientras otras quedan estancadas emocionalmente.

Los recursos que ayudan a atravesar el caos

Para explicar su mirada, Gilges utilizó una comparación vinculada a una montaña nevada. Según planteó en un video difundido en redes sociales, no es lo mismo enfrentar esa bajada con el equipamiento adecuado y alguien que enseñe el camino, que hacerlo sin preparación, solo y dependiendo únicamente de la voluntad.

A partir de esa idea, desarrolló lo que definió como la teoría de los cinco recursos, elementos que —a su entender— son fundamentales para atravesar una crisis sin derrumbarse.

El primero es el recurso social. Para la especialista, no pasa por tener una gran cantidad de vínculos, sino por contar al menos con una persona disponible en los momentos difíciles, alguien a quien acudir cuando la situación desborda.

El segundo es el recurso emocional, vinculado a la capacidad de reconocer y transitar las emociones sin quedar completamente dominado por ellas. En ese sentido, advirtió que muchas personas no se quiebran por lo que sienten, sino por no saber cómo gestionar esas emociones.

Cuando las cosas se compliquen, agradecerás haber desarrollado tu resiliencia. Foto: Canva.

El tercer punto es el recurso intelectual, relacionado con la posibilidad de pensar con claridad aun en medio de una crisis. Según explicó, en situaciones de mucho impacto emocional no siempre se toman las mejores decisiones, por lo que resulta importante desarrollar herramientas para analizar lo que ocurre con mayor perspectiva.

La importancia de la autonomía y de proyectarse

Gilges también habló del recurso económico, aunque aclaró que no se refiere necesariamente a tener mucho dinero. Para ella, el aspecto central es la autonomía y la posibilidad de no depender completamente de otra persona para sostener la propia vida.

Foto: archivo

Incluso señaló que existen personas con altos ingresos que, sin embargo, no cuentan con un verdadero recurso económico porque carecen de independencia o capacidad de decisión sobre sus propios recursos.

Por último, mencionó el recurso de futuro: tener objetivos, proyectos, deseos o motivos que funcionen como impulso para seguir avanzando aun en momentos complejos.

Según sostuvo, la resiliencia no depende únicamente de la fortaleza individual ni de “ponerle ganas”, sino de una construcción más amplia y concreta. “La gente no se hunde solo por lo que pasa. Se hunde por la cantidad de recursos que tiene o no tiene para atravesar el caos”, concluyó.