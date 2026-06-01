Qué hay detrás de la costumbre de conservar las fotografías y objetos escolares de la niñez

Según la psicología, las personas que conservan recuerdos de la infancia de sus hijos no lo hacen solo por nostalgia, sino que recurren a una herramienta de regulación del estado de ánimo basada en objetos cargados de significado emocional. Fotografías, dibujos, boletines y pequeños recuerdos escolares pasan de ser simples papeles a ocupar un lugar central en la vida afectiva del hogar, al activar escenas, sensaciones y vínculos que el tiempo tiende a desdibujar.

Los dibujos infantiles, fotos escolares y objetos de la niñez con los años adquieren un valor especial porque se asocian a momentos clave de la historia familiar. Incluso los elementos más modestos pueden despertar emociones intensas y reponer escenas que parecían olvidadas.

La psicología del vínculo con los objetos cotidianos viene siendo estudiada desde hace décadas. Fotografías familiares, juguetes, cartas y cuadernos escolares aparecen una y otra vez entre las pertenencias más apreciadas dentro de las casas. Distintos especialistas coinciden en que, al conservar estos materiales, madres, padres e hijos tejen una narrativa compartida que da continuidad a la historia familiar y sostiene la sensación de pertenecer a un mismo entramado afectivo.

Psicología, identidad y recuerdos de la infancia

En 1981, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi y el sociólogo Eugene Rochberg-Halton, de la Universidad de Chicago, estudiaron qué objetos del hogar las personas consideraban más valiosos. Tras analizar decenas de familias en esa ciudad, hallaron que las pertenencias más importantes casi nunca eran las más costosas ni las más modernas, sino aquellas ligadas a recuerdos personales y vínculos afectivos, como fotografías familiares, juguetes antiguos, regalos hechos a mano, muebles heredados y producciones infantiles.

El estudio concluyó que muchas personas construyen parte de su identidad a través de objetos que consideran irremplazables. Estos recuerdos materiales ayudan a conservar momentos significativos y a mantener viva la sensación de continuidad de la propia historia.

Los especialistas destacan que estos elementos cumplen también una función clave en el funcionamiento de la memoria. Los recuerdos no permanecen fijos, sino que se reconstruyen de manera constante a partir de estímulos externos y asociaciones internas. Un dibujo realizado en la infancia puede activar detalles muy específicos: el olor de una habitación, una conversación familiar o una celebración de fin de curso.

Dibujo de una familia. Foto: Canva

Los efectos positivos de la nostalgia sobre el bienestar mental

Otro punto central que analizan los especialistas es el valor psicológico de la nostalgia. Durante años se la asoció casi exclusivamente con tristeza o dificultad para aceptar el presente, pero estudios más recientes, como una investigación publicada en Journal of Personality and Social Psychology, muestran que la nostalgia puede tener efectos positivos sobre el bienestar emocional y la salud mental.

Uno de los equipos dedicados a este fenómeno resumió la idea con una frase que se volvió referencia en el área: “La nostalgia es un recurso psicológico, no una desventaja”. Desde esta perspectiva, abrir una caja con recuerdos de la niñez no implica quedar atrapado en el pasado, sino generar un contacto controlado con experiencias que brindan seguridad, sensación de continuidad y pertenencia a una historia familiar compartida.