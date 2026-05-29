Cuidar a un hermano menor en la infancia moldea tu adultez y te vuelve más empático, según la psicología

Cuidar a un hermano menor durante la infancia no solo representa un importante gesto de apoyo familiar, sino que también puede convertirse en una experiencia clave para el desarrollo emocional y social, según diversos estudios de psicología. Especialistas sostienen que asumir este tipo de responsabilidades desde edades tempranas contribuye a formar adultos más responsables, empáticos y preparados para relacionarse con los demás.

Investigaciones sobre vínculos familiares realizadas por centros especializados en psicología señalan que el cuidado entre hermanos influye directamente en la construcción de habilidades como la paciencia, la empatía, el afecto, la capacidad de resolver conflictos y la observación emocional. Para los expertos, este tipo de experiencias funciona como una especie de “entrenamiento emocional” que se desarrolla durante la infancia.

El profesor Enrique Arranz Freijo, de la Universidad del País Vasco, investigó cómo las relaciones familiares influyen en la formación de valores y en el desarrollo psicológico de las personas. En su estudio titulado La interacción entre hermanos y el desarrollo psicológico: una propuesta educativa, el especialista explica que el hogar funciona como una “escuela” fundamental para el crecimiento cognitivo y socioemocional de los niños.

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El trabajo también aclara que el especialista no promueve una sobrecarga de responsabilidades sobre el hermano mayor. Es decir, no se busca generar una “parentalización”, donde el niño termine ocupando el lugar de los padres, sino fomentar una participación equilibrada y acompañada. De esta manera, el cuidado del hermano menor puede transformarse en una experiencia positiva y saludable para ambos.

¿Cómo influye cuidar a un hermano menor en el desarrollo social?

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El estudio sostiene que situaciones cotidianas como los celos infantiles o las tareas de cuidado ayudan a los niños a comprender mejor los estados emocionales, deseos y necesidades de otras personas. Al interpretar constantemente qué siente o necesita su hermano menor, el hermano mayor fortalece la llamada descentración cognitiva, una habilidad esencial para desarrollar la empatía.

En este contexto, el hermano mayor suele convertirse en una “base de seguridad” para el menor. Este rol protector fortalece capacidades vinculadas al liderazgo, la responsabilidad, la asertividad y la autoconfianza social.

Además, Arranz Freijo destaca la importancia de fomentar el intercambio de afecto y apoyo mutuo dentro del entorno familiar. Cuando el cuidado se da de manera equilibrada, los niños aprenden conductas prosociales como ayudar, compartir y consolar, habilidades que luego trasladan a sus relaciones con amigos, compañeros de escuela y otras personas de su entorno.

Por último, el investigador explica que compartir espacios y responsabilidades también genera conflictos y tensiones naturales entre hermanos. Sin embargo, lejos de ser algo negativo, estas experiencias funcionan como una valiosa oportunidad para aprender resolución de conflictos, negociación y convivencia saludable. Según el experto, cuando los padres acompañan y orientan en lugar de reprimir, los niños desarrollan mejores estrategias de interacción social y comunicación emocional.

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