Qué es lo que realmente nos hace felices para toda la vida, según experta

La psicóloga Pilar Sordo retomó uno de los estudios más extensos sobre bienestar humano para reflexionar sobre qué es lo que realmente sostiene la felicidad a lo largo de la vida. Durante una columna en el programa Perros de la Calle de Urbana Play, la especialista señaló que, lejos del éxito profesional o los logros materiales, el factor decisivo son los vínculos afectivos.

La referencia surge de una investigación desarrollada por la Universidad de Harvard desde hace más de siete décadas, que siguió la vida de distintas personas para analizar qué elementos influyen en una vida plena. Según explicó Sordo, la conclusión principal del estudio es contundente: las relaciones cercanas y significativas tienen más peso que cualquier otro aspecto.

“Lo único que importa son los vínculos afectivos”, resumió la psicóloga, al remarcar que las personas, al mirar hacia atrás, rara vez lamentan no haber trabajado más o acumulado más obligaciones.

En ese sentido, la especialista sostuvo que muchas de las frustraciones aparecen por haber postergado deseos personales, emociones o momentos compartidos con seres queridos. Entre los arrepentimientos más frecuentes mencionó el haber intentado satisfacer constantemente las expectativas ajenas, no expresar sentimientos a tiempo o no haberse permitido disfrutar con mayor libertad.

Personas felices sobre el pasto. Foto: Freepik.

Sordo también hizo foco en la importancia de la autenticidad emocional. Para la psicóloga, construir una vida más satisfactoria implica priorizar los afectos, animarse a decir lo que uno siente y darle espacio a experiencias que generen alegría genuina.

La reflexión apunta a cuestionar ciertos modelos de éxito ligados exclusivamente a la productividad o el rendimiento. En cambio, propone valorar el tiempo compartido, el disfrute cotidiano y la posibilidad de establecer relaciones profundas como pilares centrales del bienestar personal.

Con base en El País/GDA