Qué dice la ciencia sobre la personalidad y los rasgos de las personas que eligen tatuarse

Un tatuaje puede representar un recuerdo, una forma de expresión artística o una decisión estética. Para algunas personas, también es una manera de mostrar una parte de su identidad. Aunque durante mucho tiempo los tatuajes estuvieron asociados a determinados estereotipos sociales, hoy forman parte de expresiones personales muy diversas. Pero ¿existen diferencias de personalidad entre quienes eligen tatuarse y quienes no lo hacen?

Un estudio publicado en la revista científica Psychological Reports exploró esta pregunta a partir de una muestra de 540 personas, con y sin tatuajes. Los investigadores encontraron diferencias en algunas características psicológicas: quienes tenían tatuajes obtuvieron puntuaciones más altas en extraversión, búsqueda de experiencias y necesidad de singularidad.

Los resultados despertaron interés por la relación entre la modificación corporal y la personalidad. Sin embargo, no permiten afirmar que todas las personas tatuadas compartan determinados rasgos ni que tener tinta en la piel sea una señal de una personalidad más saludable o desarrollada.

A partir de los resultados y de las interpretaciones que circulan sobre este tema, se suelen señalar seis características vinculadas con las personas que eligen tatuarse. Es importante distinguir entre los rasgos que se evaluaron en la investigación y las interpretaciones más generales sobre su significado.

Tatuadora realiza un tatuaje en el brazo de una persona. Foto: Freepik.

Mayor apertura a nuevas experiencias. Elegir un tatuaje implica tomar una decisión sobre la propia apariencia que, en muchos casos, tendrá consecuencias duraderas. La búsqueda de experiencias nuevas fue una de las características en las que los participantes tatuados obtuvieron puntuaciones más altas. Esto no significa que todas las personas con tatuajes sean aventureras, sino que puede existir una relación entre ciertas formas de expresión corporal y la disposición a explorar experiencias diferentes. Interés por la interacción social. La extraversión, uno de los rasgos evaluados en el estudio, está relacionada con aspectos como la sociabilidad y la tendencia a buscar interacción con otras personas. Sin embargo, tener tatuajes no implica necesariamente ser más extrovertido ni tener mayores habilidades para hacer amigos. Una persona puede elegir tatuarse por motivos íntimos y mantener, al mismo tiempo, un perfil reservado. Disposición a asumir decisiones personales. Decidir llevar un diseño permanente en la piel puede implicar reflexionar sobre los propios gustos, anticipar cómo cambiará la apariencia con el tiempo y considerar las reacciones del entorno. En algunas personas, esta elección puede expresar seguridad en sus preferencias o disposición a tomar decisiones que no siempre coinciden con las expectativas sociales. Aun así, no alcanza para determinar cuánto riesgo está dispuesta a asumir una persona en otros ámbitos de su vida. Una forma de expresar la identidad. Los tatuajes pueden representar experiencias importantes, vínculos, creencias, recuerdos o etapas de la vida. Para quienes les atribuyen ese significado, funcionan como una forma de expresar aspectos de su historia personal. La relación entre el diseño elegido y la identidad, sin embargo, depende de cada individuo. No todos los tatuajes tienen un significado profundo: también pueden responder a una preferencia estética o a una moda. Necesidad de singularidad. Este fue uno de los rasgos en los que el estudio encontró puntuaciones más altas entre los participantes tatuados. La necesidad de singularidad se relaciona con el deseo de diferenciarse y expresar características propias. Un tatuaje puede cumplir esa función al permitir que alguien elija un diseño que considera representativo de sus gustos o de su manera de ver el mundo. Pero la búsqueda de singularidad no es exclusiva de las personas tatuadas: también puede expresarse a través de la ropa, el arte, los intereses o las decisiones cotidianas. Menor apego a ciertas convenciones sociales. En determinados contextos, tatuarse puede representar una forma de apartarse de las normas tradicionales sobre la apariencia. Para algunas personas, la decisión está relacionada con la autonomía y con la posibilidad de elegir cómo presentarse ante los demás. No obstante, sería exagerado concluir que quienes tienen tatuajes son necesariamente más independientes, tienen mayor autoestima o sienten menos temor al juicio ajeno. Esas características no pueden deducirse únicamente de una modificación corporal.

La principal precaución al interpretar estos resultados es no convertir una diferencia estadística en una descripción universal. Que un grupo obtenga puntuaciones más altas en determinados rasgos no significa que todos sus integrantes los compartan ni que la presencia de tatuajes sea la causa de esas características. La muestra estudiada también tiene limitaciones y se necesitan más investigaciones para comprender mejor cómo se relacionan las decisiones sobre el cuerpo, la identidad y los rasgos psicológicos.

Además, las razones para tatuarse son muy variadas. Una persona puede hacerlo por motivos culturales, artísticos, emocionales o simplemente porque le gusta un diseño. Otras pueden preferir no hacerlo sin que eso indique una menor apertura a las experiencias o una personalidad menos individualista.

Los tatuajes pueden ser una forma significativa de expresión personal, pero no funcionan como un test de personalidad. Para comprender cómo es alguien, resulta mucho más útil conocer su historia, sus decisiones y su manera de relacionarse con los demás que sacar conclusiones a partir de la tinta que lleva en la piel.